Faustão terá que fazer transplante cardíaco após agravamento de caso

Internado desde último dia 5 de agosto, Fausto Silva, de 73 anos, terá que fazer um transplante cardíaco. O quadro de saúde do apresentador se agravou e ele encontra-se sob cuidados intensivos. As informações foram divulgadas em nota na noite deste domingo (20) pelo Hospital Israelita Albert Einstein.

O hospital informou que Faustão está fazendo diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. As informações são do G1 SP e da TV Globo.

O apresentador "já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", afirma o comunicado assinado pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor Médico e Serviços Hospitalares Miguel Cendoroglo Neto.

Em um vídeo gravado no hospital, no último dia 18, Faustão falou sobre o tratamento e pediu para que os fãs rezem por ele. O apresentador deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020.