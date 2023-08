Como é o transtorno dissociativo de identidade? Fantástico fala sobre o diagnóstico e sintomas

O Fantástico desse domingo (20) exibiu reportagem especial mostrando pessoas com transtorno dissociativo de identidade (TDI), uma condição psiquiátrica severa e rara.

A condição significa que a pessoa pode ter diversas identidades, que em uma mesma conversa pode apresentar vozes diferentes, comportamentos variados, mudar de personalidade ou de idade.

Segundo a reportagem, o transtorno, em geral, aparece antes dos seis anos de idade após situações como abuso sexual, abuso físico, negligência ou morte, por exemplo. É como se algo interno tivesse se quebrado, ficando aos pedaços. E, para aguentar sobreviver com lembranças de sofrimento, a identidade se divide em duas ou mais.

"Quando aparece outra personalidade, aquela que sofreu o trauma, não está mais lá. É outra pessoa que assume o lugar", explicou Bruna Bartorelli, chefe do Ambulatório de Transtornos Somáticos do IPq-HCFMUSP, em entrevista ao dominical.

"Mecanismo de sobrevivência", diz especialista

"O senso do eu, da identidade, do selfie se fragmenta. Para proteção do trauma. (...) Então, em tese, é uma espécie de mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de defesa, né?", diz Fernanda Sassi, psiquiatra do Ambulatório dos Transtornos de Personalidade e do Impulso do IPq-HCFMUSP.