Larissa Manoela revela que ficou sem plano de saúde e mensagem: "Esqueça que eu sou sua mãe"

Em mais um desdobramento da ruptura entre Larissa Manoela e os pais, novas mensagens e supostos desvios de dinheiro da conta da atriz foram trazidos a público pelo Fantástico deste domingo (20).

A atriz revelou ao programa uma conversa do WhatsApp de dezembro de 2022. Após desejar "uma linda noite de Natal" em uma mensagem de texto extensa, Larissa recebeu um palavrão como resposta. "Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei", continuou a mãe da atriz, Silvana Taques.

Na noite da troca de mensagens, a atriz tinha convidado os pais para um jantar de Natal na casa dos pais do noivo, o ator André Luiz Frambach, mas o convite foi recusado. Os pais de Larissa Manoela não aprovam o relacionamento. As revelações foram trazidas à tona em trechos inéditos de entrevista concedida por Larissa, uma semana após a primeira exibição do assunto no programa.

A advogada da artista explicou que o patrimônio do qual Larissa Manoela abriu mão, correspondente a R$ 18 milhões, diz respeito a 9 imóveis que fazem parte das duas empresas das quais ela e os pais eram sócios, além de uma casa no nome apenas dos pais e localizada fora do País. Ao romper com eles, a atriz ficou apenas com um dos imóveis.

Detalhes sobre a vida financeira

Na entrevista ao Fantástico, a jovem revelou que vendeu o imóvel para comprar a casa na qual está morando atualmente e que precisou fazer um empréstimo para quitá-la. Inicialmente, porém, o pedido de empréstimo foi negado.

"Porque ela não tinha movimentação bancária. Não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário", explica a advogada.

Sobre os cartões de crédito que os pais de Larissa disseram que ela tinha, a advogada afirma que a atriz os ganhou ao completar 18 anos, mas não tinha autorização para uso.

"Tanto que se quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir, (...) e o pai então autorizava e dizia inclusive em qual cartão poderia comprar", disse a advogada que usou registro de tela de conversa no Whatsapp na qual a artista pede autorização ao pai para comprar um sapato e ele indica qual cartão ela deve usar.

Supostos desvios de dinheiro

A reportagem mostrou, ainda, movimentações financeiras feitas pelos pais de Larissa Manoela na conta da empresa da filha. Apenas no período mostrado, entre junho de 2022 e fevereiro de 2023, quando eles perderam o acesso à conta, há transações entre R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 5 milhões no período. Ao assumir a empresa, Larissa também constatou que havia impostos que não tinham sido pagos.

Outra descoberta feita por Larissa, em junho deste ano, foi que em meio às negociações com os pais ela passou 3 meses sem plano de saúde por falta de pagamento.

A versão da mãe de Larissa

No último domingo (20), trechos de uma entrevista de Silvana Taques ao programa Fofocalizando foram exibidos no Domingo Legal, do SBT. A entrevista completa deve ser veiculada nesta segunda-feira (21). A pedagoga não quis falar com a produção do Fantástico.

Ao ser questionada sobre Larissa ter que pedir dinheiro ao pai para fazer pequenas compras no dia a dia, Silvana não responde e pergunta à jornalista Chris Flores: "Ai, Chris, você acha mesmo que a Lari não teria R$ 10, sei lá quanto, para comprar um milho na praia? Você acredita nisso?", ri.

Entre outros pontos, Silvana também afirmou que a mensagem em que ela disse que Larissa só teria dela o "título de mãe" foi tirada de contexto. De acordo com ela, a filha não quis ouvir sua opinião durante uma discussão sobre o noivado.

"A gente estava conversando sobre a escolha dela, o futuro dela. Eu, como mãe, dei a minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos. Ela falou: 'eu já fiz a minha escolha assim como vocês fizeram a de vocês. Eu estou me descobrindo mulher, amo a pessoa [André] e é isso que escolhi' (...) Então, sendo assim, como eu não posso ser ouvida, o que eu quis dizer foi que pelo jeito eu só teria o título de mãe. Com certeza continuo sendo mãe e vou ser pelo resto da minha vida", afirmou.

Durante a entrevista, a mãe de Larissa Manoela emocionou-se ao falar sobre os pertences que a filha pediu para serem enviados para a casa onde mora atualmente.