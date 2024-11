Ex-repórter Maurício Kubrusly será tema de documentário na Globoplay

Maurício Kubrusly, ex-repórter do "Fantástico", da TV Globo, será tema de um documentário especial no Globoplay. A produção contará a trajetória de vida do jornalista e apresentador que, em 2023, foi diagnosticado com demência frontotemporal, doença degenerativa sem cura.

Intitulado "Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí", o documentário é assinado por Evelyn Kuriki e Caio Cavechini e produzido pelo Jornalismo Globo. O longa mostrará detalhes da vida pessoal e profissional do repórter conhecido pelo quadro "Me Leva, Brasil".

A produção tem previsão de estrear na Globoplay em dezembro. Antes de integrar o catálogo da plataforma, porém, o longa poderá ser visto na 57ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que começa em 30 de novembro.

Com 77 anos, o jornalista vive uma rotina pacata e reclusa com a esposa, Beatriz Goulart, em uma comunidade à beira-mar no sul da Bahia. Em agosto de 2023, ele foi homenageado pelo Fantástico em uma série de reportagens que celebrou os 50 anos do programa.

O que é a Demência frontotemporal?

Classificada como conjunto de doenças caracterizadas pela perda progressiva de neurônios, a demência frontotemporal apresenta sintomas como perdas de memória, da habilidade social, do cuidado pessoal, de expressão da linguagem e a aparição de transtornos dos movimentos.

A condição é a mesma que atinge o ator americano Bruce Willis, de 69 anos.