Príncipe William fala sobre estado de saúde de Kate Middleton após tratamento de câncer: 'Muito bem'

O príncipe William deu atualizações sobre o estado de saúde de Kate Middleton, que finalizou em setembro o tratamento de quimioterapia contra um tipo não revelado de câncer. O assunto veio à tona nesta quarta-feira (6), enquanto o membro da família real britânica falava com emissoras antes de apresentar o Prêmio Ambiental Earthshot na Cidade do Cabo, na África do Sul.

"A Princesa de Gales está muito bem e tem sido incrível durante todo o ano", disse o Príncipe William a BBC. Kate, no entanto, não viajou para a África do Sul, devido a sua recuperação, e acompanhou a cerimônia em casa, em Windsor.

"Catherine estará torcendo por mim", disse ele. "Sei que ela estará realmente ansiosa para ver esta noite ser um sucesso", acrescentou.

Recuperação

Em vídeo relatando o progresso do tratamento, Kate disse que o caminho para a recuperação total seria longo. A Princesa de Gales disse que assumiria alguns compromissos limitados até o final do ano.

Embora tenha se afastado da maioria dos deveres públicos durante tratamento, Kate fez duas aparições no início deste ano. Primeiro, durante o desfile de aniversário do rei em junho, conhecido como Trooping the Colour, e mais recentemente durante a final masculina do torneio de tênis de Wimbledon em julho, onde foi recebida com aplausos.