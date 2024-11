Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abrem trailer da família para estadia com diária de R$ 200

Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abrirão o trailer da família para uma estadia especial no Airbnb com diária a R$ 200 em Membeca, Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. O aluguel só fica disponível entre 6 e 8 de dezembro, e conta com uma tour pelo Rancho da Montanha — local nomeado pela família — guiada pelo próprio casal.

"Rancho da Montanha foi concebido como um refúgio para nossa família, pensado para proporcionar descanso e reconexão com a natureza. O trailer é o mais novo espaço desse cantinho especial, e estamos animados em compartilhar essa experiência com pessoas que também buscam momentos únicos na natureza", disse Bruno em entrevista ao O Globo.

O trailer é do modelo Karmann Ghia 540, tem estilo retrô, decoração boho chic com influências hippies, orientais e country. Há um quarto com cama de casal e outro adaptado com um sofá-cama, banheiro e cozinha.

O veículo está estacionado em uma propriedade com 280 mil metros quadrados e mais de 23 mil mudas de plantas cultivadas por Bruno e Giovanna. Ele fica em uma área do rancho que tem painéis solares sustentáveis com cactos plantados pela família.

Como reservar?

As reservas abrem a partir do próximo dia 28 de novembro, a partir das 14h no site do Airbnb. O espaço cabe três pessoas (dois adultos e criança até 12 anos) saindo do Rio de Janeiro.

Os hóspedes terão acesso à piscina, lago, sauna, ofurô, academia, e acesso à sala de estar da sede do Rancho da Montanha.

O Rancho também está disponível para aluguel a partir de R$ 12.410 a diária. O local é equipado com mirante, fogo de chão, casa principal com móveis assinados por Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Sérgio Rodrigues e Carlos Mota.

São quatro suítes e duas cabanas com uma suíte cada. Há ainda banheira externa, quadra de beach tennis, mesa de pingue-pongue e balanço.