Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (17)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (17) vai ao ar às 17:15, após 'Chef'. Nesse capítulo, Tieta lembra que prometeu não revelar a ninguém o segredo da caixa branca e a devolve a Perpétua, avisando-lhe para ficar longe de Carmosina.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

Tieta lembra que prometeu não revelar a ninguém o segredo da caixa branca e a devolve a Perpétua, avisando-lhe para ficar longe de Carmosina. Gladstone vai embora. Imaculada fica arrasada, porque ele levou seu caderno de histórias. Carmosina confessa a Osnar que não quer ver Tieta por enquanto, mas que ainda gosta dela. Dário convida Silvana para jantar em sua casa. Manon chama os homens da cidade para a festa da chegada de Zuleika.

O coronel demite Ascânio. Depois, ele e Leonora se encontram por acaso no correio. Leonora sai. Ascânio revela a Carmosina que foi demitido e que pedirá explicações a Arturzinho, quando este voltar de viagem. Leonora fica sabendo da demissão de Ascânio e lembra que Tonha vai jantar com Arturzinho. O coronel desapropria as terras de Mangue Seco. Bebê avisa a Aída que o irmão quer comprar toda a sua produção, mas exige uma cota de 500 vestidos por mês.

Tonha sai para jantar com Arturzinho. Silvana chega para o jantar com Dário e Laura. Leonora conta a Ascânio que Arturzinho não viajou. Zuleika chega trazendo Ricardo com ela. Leonora pede a Ascânio para não estragar o jantar de Tonha. Aída procura Modesto para ajudá-la em seus negócios. Dário fica de pileque durante o jantar. Arturzinho passa a noite com Tonha e diz que a ama. Dário desmaia.

Ricardo diz a Osnar que não voltará para a casa da mãe. Cinira ouve Amintas comentar com Jairo que Ricardo estava no bordel e conta para Perpétua. Depois, Perpétua pergunta a Marcolino como pode administrar os bens de Ricardo. Ele a aconselha a conseguir uma procuração do filho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.