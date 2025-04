Previsão do signo de Aquário para hoje, 17 de abril

Mercúrio faz um sextil com Netuno, favorecendo momentos de introspecção e compreensão mais profunda de si mesmo. Hoje pode ser um dia mais sensível, com memórias ou sentimentos que tocam em frustrações antigas e feridas na autoestima. Em vez de se afastar disso, experimente olhar com carinho. A cura começa quando você se escuta com verdade.



A vida pede que você reconheça o quanto já caminhou. Talvez você não perceba, mas existe muita beleza no que você já conquistou. Relembre suas vitórias e os passos dados com coragem. Hoje, confie no seu valor — não porque alguém te confirmou, mas porque você sente, lá no fundo, que merece viver com dignidade, prazer e respeito por si.

Signo de Aquário hoje

Talvez você perceba que não precisa de tantas confirmações externas. Seu brilho é próprio — e começa quando você se acolhe, mesmo nas suas falhas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.