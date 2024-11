Rafa Kalimann e Allan Souza Lima terminam namoro, diz colunista

O relacionamento de Rafa Kalimann com o ator Allan Souza Lima teria terminado, segundo a colunista Fábia Oliveira. O casal havia celebrado um ano de namoro no último dia 4 de novembro. No entanto, a ex-BBB apagou as fotos com o artista, que manteve as lembranças no perfil.

A assessoria de Rafa não confirmou o término em nota enviada à Quem. “Não vamos nos posicionar sobre o assunto; não comentamos a vida pessoal dela”.

No Dia das Mães deste ano, a ex-BBB chegou a contar nas redes sociais que havia perdido um bebê de Allan.

Ansiedade

Nesta semana, o ator contou nas redes sociais que estava passando dificuldades com a sua saúde mental. Ele relatou ter recusado tomar medicamentos para tratamento, por conta das gravações de “Mania de Você”.

“No decorrer desse ano, tive muitas crises de ansiedade. Lutei contra elas durante meses. Tive acompanhamento de profissionais. E antes de começar essa jornada, me deram somente duas opções: ou tomava algo para estabilizar e equalizar, durante um período, minhas emoções, ou escolher não tomar nada e entregar toda a minha intensidade que acredito que esse personagem precisa”.