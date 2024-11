Eliezer revela cirurgia de emergência e internação na UTI antes do nascimento do filho

O ex-BBB Eliezer revelou, durante bate-papo com os fãs, nesse domingo (24), que passou por um cateterismo de emergência três dias antes do nascimento do filho Ravi, e chegou a ficar internado na UTI.

“Aconteceu, eu passei por um cateterismo de emergência três dias antes de a Viih entrar em trabalho de parto. Eu fui internado na UTI, mas agora está tudo bem. Não contei isso na internet por alguns motivos pessoais. O principal deles era para não preocupar a minha família”, esclareceu.

O marido de Viih Tube reforçou que não contou sobre a situação na internet para não preocupar a família, que mora em outro estado.

“Basicamente só a Viih e as pessoas que trabalham com a gente ficaram sabendo, porque eu preferi não contar para não preocupar a minha família que mora no Rio, pois o Ravi estava para chegar a qualquer momento. Foi um susto, mas está tudo bem agora”, garantiu.

Eli também explicou que o pai dele, que mora no Rio de Janeiro, soube sem querer sobre o procedimento. Ele contou que o pai ligou para ele e, como não conseguiu contato, ligou para Viviane, mãe de Viih Tube, sua esposa, achando que Ravi já tinha nascido.

"O meu pai ligou para ela porque achou que o Ravi estava nascendo, já que não conseguia contato com a gente. E ela achou que ele queria saber notícias minhas. No final da ligação, disse: 'E o susto que o Eli deu na gente? O susto, o cateterismo'. Foi assim que o meu pai descobriu, não tem como esconder".

Viih Tube também teve que ficar internada na UTI após o nascimento do segundo filho, que aconteceu dia 11 de novembro, devido a uma atonia uterina. Ravi nasceu de uma cesárea de emergência.