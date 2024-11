Veja quem é Ananda, cantora vítima de falas racistas de Ana Paula Minerato

A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, foi alvo de falas racistas de Ana Paula Minerato. O caso ganhou repercussão nesta segunda-feira (25) após o vazamento de áudios em que a influenciadora profere palavras agressivas mencionando a cor da pele e o tipo de cabelo de Ananda.

Os comentários de cunho racista, como as expressões "cabelo duro" e "neguinha", resultaram no desligamento de Minerato da escola de samba da Gaviões da Fiel, da qual ela era musa e iria desfilhar no Carnaval 2025. Ela também foi demitida do grupo Bandeirantes, emissora na qual ela comandava um programa, na rádio Band FM.

Veja também Zoeira Ana Paula Minerato, ex-Fazenda, é desligada da Gaviões da Fiel após revelação de falas racistas Zoeira Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso abrem trailer da família para estadia com diária de R$ 200

Ananda, por sua vez, reagiu às ofensas, afirmando que tomará providências sobre o assunto. "Não tenho medo de você, não. Agora você vai ver o que arrumou. O buraco vai ser mais embaixo. E tu vai quer aguentar. Não foi mulher para falar?", prometeu.

As falas teriam sido motivadas por ciúmes. A gravação é referente a uma conversa da modelo com o ex-namorado, o rapper KT, que teria tido um recente envolvimento amoroso com Ananda. “A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro”, disse ela.

Quem é Ananda

Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Ananda tem 26 anos e começou a cantar ainda na infância em igrejas e eventos escolares. Hoje, ela possui cerca de 163 mil seguidores no Instagram.

Há cerca de 5 anos, ficou famosa nacionalmente, com o sucesso da música 'Quero Que Tu Vá', em parceria com MC Koringa, hit de 2018 que já tem mais de 95 milhões de visualizações no YouTube e 55 milhões de reproduções no Spotify.

A partir da repercussão nacional do feat, Rodriguinho convidou Ananda para integrar a banda Melanina Carioca, grupo do qual ele é produtor musical.