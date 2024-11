Ana Paula Minerato, ex-Fazenda, é desligada da Gaviões da Fiel após revelação de falas racistas

A Gaviões da Fiel, escola de samba de São Paulo, anunciou nesta segunda-feira (25) o desligamento de Ana Paula Minerato. Em comunicado, a agremiação atribuiu o afastamento da apresentadora a falas racistas feitas por ela em áudios vazados na internet.

As agressões foram feitas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, motivadas por ciúmes. A gravação teria sido feita pela ex-Fazenda em conversa com o ex, o rapper KT. “A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro”, começou ela.

No áudio, é possível ouvir o momento que o músico tenta interromper a conversa. "Sua fala é bem...", inicia, mas é interrompido por Ana Paula.

Após a repercussão negativa gerada nas redes sociais, a Gavião afirmou ao público que a dançarina teve "condutas incompatíveis com os valores e princípios" da escola. "Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente da Gaviões da Fiel, que se posiciona integralmente contra qualquer atitude discriminatória", completa.

Ananda também se pronunciou nas redes sociais após a revelação dos áudios e afirmou que tomará providências sobre o assunto. "Não tenho medo de você, não. Agora você vai ver o que arrumou. O buraco vai ser mais embaixo. E tu vai quer aguentar. Não foi mulher para falar?", prometeu.

No Carnaval de 2025, que contaria com a presença de Ana Paula, a Gaviões teria o primeiro samba enredo voltado para a cultura dos povos africanos. O tema focará nas máscaras utilizadas por diferentes populações no continente e será escrito por Júlio Poloni e Rayner Pereira.