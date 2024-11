Fernanda Torres publica foto em túmulo de Eunice Paiva: 'Fui agradecer'

A atriz Fernanda Torres, que deu vida à Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", prestou uma homenagem para a advogada e ativista pelos direitos humanos. Nesta segunda-feira (25), ela publicou imagens em que aparece ao lado do túmulo de Maria Eunice Facciolla Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, segurando uma flor branca.

"Há um ano, se encerravam as filmagens de Ainda Estou Aqui e fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu.

A lápide de Eunice evidencia que ela nasceu no dia 7 de novembro, sendo o mesmo dia que o longa foi lançado neste ano.

A performance de Fernanda Torres como Eunice está sendo exaltada em festivais e exibições internacionais, e circula a expectativa dos fãs de que o filme seja selecionado para concorrer ao Oscar.

Livro de Marcelo Rubens Paiva

Em 2015, um dos filhos de Eunice e Rubens, Marcelo Rubens Paiva, escreveu sobre a história do desaparecimento do pai e da luta da mãe no livro "Ainda Estou Aqui". Na obra biográfica, ele divide o protagonismo com a mãe, relatando não apenas o esforço de Eunice pela verdade, mas a batalha dela contra o Alzheimer.

Walter Salles passou sete anos na adaptação do livro para a versão que estreou no Festival de Veneza. "Durante os anos que passamos criando 'Ainda Estou Aqui', a vida no Brasil se aproximou perigosamente à distopia dos anos 1970 - o que só tornou esta história ainda mais urgente", disse o diretor ao festival.

O livro "Ainda Estou Aqui" foi lançado em 2015 pela Editora Alfaguara.