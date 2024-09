'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, leva prêmio de melhor roteiro no 81º Festival de Veneza

O filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', dirigido por Walter Salles, levou o prêmio de Melhor Roteiro na 81ª edição do Festival de Veneza, neste sábado (7). Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro integram parte do elenco principal do longa.

A história é inspirada na vida da brasileira Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva. Ela passou 40 anos buscando a verdade sobre desaparecimento do próprio marido Rubens (Selton Mello). Mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres interpretam Eunice em idades diferentes ao longo da vida.

Walter Salles celebrou a vitória e definiu o roteiro como a "argamassa" do filme. "Nele, o Festival reconhece o trabalho destes roteiristas tão talentosos que são Murilo Hauser e Heitor Lorega, o livro incrível de Marcelo Rubens Paiva, a história de Eunice, Rubens e de seus filhos, e o nosso desejo de contá-la no cinema. É, portanto, um prêmio de uma grande importância simbólica", pontuou.

Na categoria Leão de Ouro, em que 'Ainda Estou Aqui' também concorria, quem levou a melhor foi 'The Room Next Door', de Pedro Almodóvar.

Trabalho longo

Walter Salles já revelou que passou 7 anos se dedicando ao filme e chegou a conhecer a família Paiva na juventude. O cineasta frequentou a casa no Rio de Janeiro onde RUbens Paiva foi levado pelos militares.

Até agora, um dos maiores destaques da crítica internacional a 'Ainda Estou Aqui' ficou com a atuação de Fernanda Torres. Além disso, o filme foi aplaudido por 10 minutos após ser exibido no Festival de Veneza, na Itália.