Dois filmes cearenses estão habilitados a representar Brasil no Oscar 2025

Os longas cearenses "Motel Destino", de Karim Aïnouz, e "Vermelho Monet", de Halder Gomes, podem representar o Brasil no Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional. As duas produções fazem parte da lista de 12 filmes brasileiros habilitados que podem ser escolhidos para a disputa.

Este é o segundo ano consecutivo em que produções do Ceará estão no páreo para representar o Brasil na premiação. Na edição anterior, "Estranho Caminho", de Guto Parente, e "Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry, foram habilitados, com o primeiro tendo avançado à segunda fase.

Entre os 12 habilitados que foram anunciados, outro destaque é "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, que estreou no domingo (1º) no Festival de Veneza e foi aplaudido por 10 minutos.

Confira a lista completa divulgada pela Academia Brasileira de Cinema:

"A Metade de Nós", de Flávio Botelho;

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles;

"Cidade; Campo", de Juliana Rojas;

"Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge;

"Levante", de Lillah Halla;

"Motel Destino", de Karim Aïnouz;

"Ninguém Sai Vivo Daqui", de André Ristum;

"O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini;

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges;

"Sem Coração", de Nara Normande e Tião;

"Vermelho Monet", de Halder Gomes;

"Votos", de Ângela Patrícia Reiniger.

Entenda o processo de escolha do representante brasileiro no Oscar

A escolha do filme que representará o País e todo o processo são comandados pela Academia Brasileira de Cinema, a partir de uma Comissão de Seleção. Após essa primeira fase com 12 títulos, uma lista reduzida, com seis, será anunciada no próximo dia 16. A decisão final de qual longa representará o Brasil no Oscar será divulgada no dia 23.

Na categoria Melhor Filme Internacional, cada País escolhe um longa-metragem para representá-lo na disputa. Logo, após a escolha do representante brasileiro, ele irá disputar com os filmes de outros países uma das cinco vagas finais na premiação. A próxima edição do Oscar está prevista para ocorrer no dia 2 de março de 2025.

A última vez que o Brasil avançou na categoria até ser indicado foi em 1999, com "Central do Brasil" (1998), de Walter Salles.