Filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' provoca aplausos de quase 10 minutos em Veneza

Dirigido por Walter Salles e estrelado por Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, o filme “Ainda Estou Aqui” foi aplaudido por dez minutos no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, nesse domingo (1º).

O momento em que o elenco e a equipe do longa foram ovacionados pelo público foi compartilhado nas redes sociais pelo ator Kiko Mascarenhas.

“Uma ovação de dez minutos para o cinema brasileiro. Muito orgulho do talento dos meus queridíssimos Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach, sob a direção do grande Walter Salles. Como não se emocionar junto?”, escreveu o ator.

O filme é uma produção original Globoplay e narra a história da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice, que enfrentou o regime militar no início da década de 1970 e conviveu por anos com Alzheimer. A personagem é interpretada em diferentes idades por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

Veja também Mundo Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recebem benção de Papa Francisco no Vaticano Zoeira Fernanda Montenegro reúne público de 15 mil pessoas e se emociona em espetáculo; veja vídeo

Repercussão internacional

Após a exibição no Festival de Veneza, a produção tem repercutido na imprensa internacional. O site Deadline destacou a atuação de Fernanda Torres e afirmou que a atriz é forte candidata na disputa por prêmios.

O jornal The Guardian deu três estrelas de cinco ao longa e também elogiou a performance “incrível” de Torres no drama. Para o tabloide britânico, o filme “nos diz que a esperança é eterna, que a alegria é algo dado e que a maioria das famílias felizes encontrará uma maneira de sobreviver”.

Para a revista Variety, a produção é “profundamente pungente” e também se destaca pela atuação “soberba” de Torres.

Veja também Verso 'Ainda Estou Aqui', com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, disputará Festival de Veneza

Veja o teaser do filme

Sinopse

O filme conta a história de Eunice Paiva, que, ao longo de 40 anos, buscou a verdade sobre o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar.

A história se passa no Brasil, em 1970, e é uma adaptação da autobiografia do jornalista Marcelo Rubens Paiva.