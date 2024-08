Fernanda Montenegro reúne público de 15 mil pessoas e se emociona em espetáculo; veja vídeo

Mais de 15 mil pessoas marcaram presença no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, para prestigiar apresentação de Fernanda Montenegro, na tarde desse domingo (18). Durante o evento, a artista leu textos da filósofa Simone de Beauvoir e se emocionou com o apoio do público.

Veja também Zoeira Atriz brasileira de 'Toma lá, dá cá' viveu romance com Alain Delon Zoeira Faustão volta à TV Globo para prestar homenagem a Silvio Santos: 'verdadeiro rei da TV' Zoeira Julia Dalavia, Guta em 'Pantanal', é favorita para ser Maria de Fátima no remake de 'Vale Tudo'

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, Fernanda Torres foi quem introduziu a performance da mãe, contando um pouco da relação de Montenegro com as obras de Beauvoir.

“Essa obra fala, acima de tudo, da liberdade e de sua importância em nossas vidas, não importa a idade ou a origem de cada um. Apesar das vidas diferentes, a liberdade também guiou o caráter de minha mãe”, relatou.

A filha ainda afirmou que a mãe foi tão impactada pelo livro “O Segundo Sexo” durante a juventude que a presenteou com uma cópia na adolescência. “Quando eu completei 17 anos, ela fez questão de me dar uma edição de presente”, relembrou Torres.

OVACIONADA PELO PÚBLICO

A apresentação de Montenegro, realizada dentro da sala de espetáculos do local para um público de 700 pessoas, foi transmitida simultaneamente para as mais de 10 mil que estavam nas arquibancadas do auditório.

O dia que eu vi Fernanda Montenegro lendo Simone de Beauvoir deitada no gramado do Ibirapuera. Entrou pra os dias favoritos da vida. pic.twitter.com/HHRBG9isLD — pintinho com faca (@umalariiai) August 19, 2024

Ao fim da performance, as cortinas se abriram e a atriz encarou o público, que a aplaudiu de pé. Emocionada com a quantidade de pessoas que compareceram ao espetáculo, Fernanda fez questão de agradecer aos presentes. “Muito obrigada, muito obrigada! Por mais que eu agradeça, não há como corresponder à emoção desse momento que eu estou vivendo”, disse ela.

Torres ainda aproveitou a presença da multidão de fãs para cantar parabéns para a mãe, que completará 95 anos em outubro.