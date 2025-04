Shows programados da banda Ira! em cidades do sul do país foram cancelados após uma onda de boicotes organizados pela internet, que pedia que o público não comparecesse às futuras apresentações. O protesto surgiu pois Nasi, vocalista do grupo, se envolveu em uma polêmica com fãs durante uma apresentação realizada em Contagem (MG).

Na ocasião, o cantor do Ira! foi vaiado após gritar “sem anistia” durante o show, em apoio à punição dos participantes envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A plateia protestou, e Nasi retrucou durante a apresentação.

Conforme a produtora, os shows foram cancelados nas cidades de Jaraguá do Sul (SC), Blumenau (SC), Caxias do Sul (RS) e Pelotas (RS). A Scar afirmou não ter tido uma “outra alternativa a não ser os cancelamentos”.

“Recebemos inúmeros pedidos de cancelamento de ingressos adquiridos, desistência de patrocinadores e o risco claro de não progressão das vendas até as datas dos shows”, diz a nota. “Lamentamos o ocorrido, somos uma produtora com mais de 30 anos de mercado e nosso principal patrimônio é o público, e este deve ser muito bem tratado por nós produtores e pelos artistas, que deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos", informou a produtora.

Shows cancelados em comum acordo, diz cantor

Em entrevista à Billboard Brasil, publicada nesta quinta-feira (10), o cantor Nasi afirmou, “com muita tranquilidade”, que o cancelamento das apresentações no sul do País foi feito de comum acordo com o contratante, e os shows serão deslocados para um "novo e menos agitado futuro".

A gente achou, por ora, transferir para o futuro. Porque houve um bombardeiro desses fascistas. Porque eles agem de maneira fascista. É engraçado porque até o contratante falou que recebeu mensagens de pessoas de Manaus, algo como 'ah, eu não vou no show'. (risos) O cara nem ia no show! Esses caras que estão enchendo o saco aí, robozinho… Todo mundo sabe como o gabinete do ódio age, né? Daqui a pouco eles pegam outro para Cristo. Numa boa, o Ira! saiu maior do que entrou nessa história Nasi Vocalista da banda Ira!

Na conversa com o portal, Nasi ainda explicou o que realmente disse ao público. "Eu, talvez, tenha exagerado, e não tenha sido claro quando eu falei. Eu não expulsei ninguém. Primeira coisa, eu não falei: “Saiam daqui agora'. Eu não mandei nada. Eu falei assim: 'Olha, vocês não conhecem a história do Ira!, não conhecem as letras do Ira!'. O Ira! é uma banda progressista. Nós somos democráticos. Nós passamos pela ditadura. O que eu quis dizer é o seguinte: eu não quero ter público fascista".

