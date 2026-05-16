Morre Vó do Céu, cearense conhecida nas redes sociais, aos 106 anos
Velório ocorreu no interior do Ceará, em Quixadá.
Conhecida nas redes sociais como Vó do Céu, a avó da influenciadora Imaculada Moura morreu neste sábado (16), aos 106 anos, em Quixadá (CE). A informação foi confirmada pela neta em uma postagem nas redes sociais.
Imaculada era conhecida no Instagram por postar fotos e vídeos da rotina de cuidados que tinha com a avó. Atualmente, o perfil da influenciadora na plataforma acumula 345 mil seguidores.
Nos stories da conta, foi informado que a Vó do Céu teve uma parada cardíaca e não resistiu. O velório ocorreu nesta tarde, em Quixadá (CE), onde a senhora nasceu e foi criada.
Em vídeo publicado por Imaculada há cinco dias, a influenciadora pedia orações para a avó que havia sido internada no hospital após sofrer uma queda e bater a cabeça.
Neta agradece apoio do público após morte da avó
O post anunciando o falecimento da avó já conta com mais de 19 mil comentários e supera 1.400 republicações.
Na legenda da publicação, a neta escreveu: "Minha vozinha cumpriu sua missão aqui na terra e hoje foi morar no céu, virou uma estrelinha, a mais linda e perfeita de todas para mim".
Muito emocionada, Imaculada também publicou um vídeo nos stories agradecendo o carinho do público.
"Gente, eu não queria aparecer aqui, mas eu sinto que eu preciso falar com vocês. Eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram pela minha vó, pelo carinho. Ainda ontem, ela falou comigo", relatou.
"Eu disse 'vó, eu tô aqui, a senhora vai voltar pra casa', mas não é como a gente quer, é como Deus quer. E agora eu tô a caminho de Quixadá pra sepultar minha vozinha tão amada", completou.