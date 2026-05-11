Isadora Cruz celebra exibição de 'Guerreiros do Sol' na TV e cita 'alcance poderoso' no Brasil

No ar como Agrado Garcia em "Coração Acelerado" e, agora, como Rosa em "Guerreiros do Sol", a atriz Isadora Cruz é um dos rostos mais frequentes TV nos últimos tempos. A segunda produção, inclusive, que começou a ser exibida fora do Globoplay nas últimas semanas, é um reforço para a artista da importância do público da televisão aberta.

"É um alcance muito poderoso no Brasil", contou a atriz em entrevista ao Diário do Nordeste logo após a estreia da novela. "Guerreiros do Sol" está em exibição de segunda a sexta, às 22h25, logo após "Três Graças".

"Ela entra em casas que, muitas vezes, não têm acesso ao streaming. Levar 'Guerreiros do Sol' para a TV aberta é ampliar o diálogo, permitir que essa história chegue a outros públicos, outras regiões e gerações. Acho que o impacto vem daí: mais pessoas refletindo sobre temas como liberdade, poder, afeto, violência, resistência e o sagrado feminino", afirmou ao relembrar a história.

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Ambientada no sertão nordestino entre 1920 e 1930, a trama foca na trajetória de Josué (Thomás Aquino) e Rosa (Isadora Cruz), uma inspiração em Lampião e Maria Bonita. Os dois viram a personificação de uma história de amor e vingança quando Rosa abandona o marido, o Coronel Elói (José de Abreu), para se juntar ao bando de cangaceiros liderado por Josué.

Construção da "heroína"

Para Isadora, inclusive, Rosa é daquelas protagonistas que merecem toda essa visibilidade. Entre os adjetivos de "livre, autêntica e corajosa", usados por ela para definir a personagem, a artista lembra que a construção de Rosa foi pensada na resistência de mulheres em um Brasil profundo, mas não só quando se pensa no contexto do cangaço.

"Rosa realmente é muito diferente de Agrado, e isso é o mais instigante do meu trabalho como atriz: poder transitar por mulheres com camadas e intensidades tão distintas", contou.

Legenda: Rosa e Josué (Thomás Aquino) são os protagonistas da novela, inicialmente exibida no Globoplay. Foto: Globo/Estevam Avellar.

A personagem é definida por ela como fruto de "muito estudo", construída especialmente para a produção diferenciada. "Ela veio das minhas pesquisas sobre cangaço, sobre Brasil profundo, das mulheres que resistem todos os dias em silêncio, do mergulho no texto irretocável e da entrega de corpo e alma. Foi um processo intenso, físico e emocional, mas também muito vivo", garantiu.

Com a exibição nacional, Isadora também lembra de como "Guerreiros do Sol" virou, desde o início, um dos projetos mais importantes que já foi capaz de integrar. Os fatos reais que ajudaram na inspiração, ela comenta, foram responsáveis também por esse mergulho tão transformador.

"É um trabalho que me atravessou e que tenho muito orgulho de ter construído junto com um elenco e equipe tão talentosos e comprometidos com a verdade da história", finalizou.

A previsão é de que a trama se encerre na TV aberta no início de junho, pouco antes do início da Copa do Mundo.