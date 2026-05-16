Ex-BBB Pedro deixa clínica psiquiátrica e conhece a filha de 2 meses

O ex-BBB Pedro Espíndola recebeu alta da clínica psiquiátrica e pôde conhecer a filha nascida há dois meses. O encontro aconteceu nessa sexta-feira (15).

“Minha pequena Aurora, por você me esforçarei para ser o pai que você merece”, disse na legenda de uma das fotos divulgadas nas redes sociais.

O encontro aconteceu na companhia do irmão e da mãe do ex-BBB e ex-vendedor ambulante. De acordo com a defesa de Pedro, Rayne Luiza, mãe da criança, incentivou que pai e filha se conhecessem.

Na versão dos advogados do ex-BBB, a mulher procurou a família de Pedro “de forma espontânea”.

Internação

Pedro Espíndola esteve internado por pouco mais de um mês. Ele foi transferido para a clínica psiquiátrica depois de xingar uma equipe de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Colombo, no Paraná.

Na época, o homem se tornou notícia ao dizer que foi mantido amarrado pelos enfermeiros.

Nas redes sociais, uma seguidora comentou na publicação do encontro entre pai e filha dizendo: “nunca deixem ele sozinho com essa criança”, enquanto outro defendeu o perdão: “ele é pai da criança, independente das atitudes dele”.

Outro caso de repercussão envolvendo Pedro foi quando ele teria surtado em uma barbearia.

Participação no BBB 2026

Pedro esteve no reality show em 2026 e foi um dos participantes "polêmicos" da edição.

Na época, a então esposa estava grávida de sete meses. O relacionamento dele e da ex acabou junto à participação de Pedro no programa.