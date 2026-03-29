Pedro Espíndola, ex-BBB 26, se envolve em confusão em barbearia; equipe fala em 'surto'

O ex-BBB Pedro Henrique Espíndola, que participou do BBB 26, se envolveu em uma confusão em uma barbearia em Curitiba, neste sábado (28). Após o episódio, a equipe afirmou que ele está em "surto" e pode passar por nova internação.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que Pedro discute com um homem dentro do estabelecimento. Durante a briga, ele é atingido com um tapa e reage jogando uma bebida, até que outras pessoas intervêm para conter a situação.

Veja o vídeo que circulou nas redes sociais:

Inicialmente, a família negou que o jovem fosse o envolvido nas imagens, mas a assessoria confirmou posteriormente a identidade. Segundo os representantes, Pedro deve passar por avaliação psiquiátrica na segunda-feira (30), que irá determinar a necessidade de internação.

O dono da barbearia relatou que a confusão começou após o ex-BBB permanecer sem camisa no local e acender um cigarro. "Tenho 11 anos de barbeiro e nunca tive esse tipo de problema. A gente não sai de casa para brigar com ninguém, mas foi o que aconteceu aqui”, disse ele em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele também afirmou que houve tentativa de resolver a situação antes da briga. "Cara desaforado. Pedimos gentilmente que ele colocasse a camiseta, já que era o único sem. Ele também acendeu um cigarro." Após o ocorrido, o proprietário pediu desculpas aos clientes.

Veja também Zoeira Parcial da enquete do BBB 26 aponta brother eliminado com mais de 56% dos votos João Lima Neto Taty Girl grava 'No Sertão 2' e fala de desejo de projeto junino circular pelo País Zoeira BBB 26: louça suja termina em ‘lavagem de roupa’ entre Juliano e Samira

A defesa de Pedro informou que, após a confusão, ele foi levado para a casa da mãe, onde permanece com a família.

Desistência, indiciamento e multa

Pedro desistiu do BBB 26 após tentar beijar a participante Jordana na despensa, sem o consentimento dela. O vendedor ambulante foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual.

Ao sair do reality, ele chegou a ficar internado em uma clínica de reabilitação e recebeu alta na última semana.

Além disso, alegando vazamento de informações confidenciais, a Globo decidiu cobrar uma multa de R$ 1,5 milhão do ex-participante, por quebra de cláusula contratual. Pedro processou a emissora e pede indenização de R$ 4,2 milhões por danos morais. O contrato entre Pedro e a Globo, no entanto, vazou na internet durante o processo.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o canal enviou uma notificação aos advogados do ex-BBB informando que o pagamento da multa milionária é obrigatório. O vazamento de informações confidenciais do contrato foi considerada uma quebra de acordo.

O documento deixa claro que a cláusula de confidencialidade é perpétua, ou seja, mesmo após o fim do contrato formal, ele não poderia revelar informações de forma pública.