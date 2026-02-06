Pedro, ex-BBB 26, é indiciado pela Polícia Civil do Rio por importunação sexual

Pedro Espíndola, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB 26), foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de importunação sexual.

A investigação aponta que ele tentou beijar a advogada Jordana Morais sem o consentimento dela durante o confinamento no reality show.

O inquérito foi conduzido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá e teve como base a análise técnica e pericial de todo o material exibido no programa.

Segundo a polícia, Pedro não chegou a ser ouvido porque não foi localizado ao longo das investigações.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe especializada analisou integralmente as imagens do episódio, que passaram por exames técnicos.

“As provas reunidas e o laudo permitiram comprovar a materialidade do crime e atribuir a responsabilidade ao indiciado”, informou a corporação. O caso agora segue para o Ministério Público.

Veja também Zoeira Mari González defende o ex, Jonas Sulzbach: 'Homem de caráter' Zoeira Babu e Jonas brigam por 'fila de chinelos' para o Raio X no BBB 26 Zoeira Chaiany pede à família para proteger filha enquanto ela estiver no BBB 26

Relembre o caso

O episódio ocorreu no sábado, 17 de janeiro, quando Jordana pediu ajuda a Pedro para encontrar um babyliss na despensa da casa do BBB 26.

O curitibano se ofereceu para acompanhá-la, mas, ao chegarem ao local, não buscou o objeto. Segundo o relato, ele a encostou contra a parede e tentou beijá-la sem consentimento.

Após a situação, Jordana desabafou com outros participantes do programa. Ao perceber que o episódio havia se tornado de conhecimento geral na casa, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o reality.

Horas depois, durante uma entrada ao vivo, Tadeu Schmidt se solidarizou com a sister. “Quero que você saiba que a gente se solidariza com você. Se quiser falar com a nossa equipe a qualquer momento, se quiser falar comigo agora, ou se não quiser falar mais sobre o assunto”, afirmou o apresentador.

Tadeu também deixou claro que, caso Pedro não tivesse desistido, teria sido expulso do programa. “Vocês podem ter certeza de que, se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa. Atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar”, concluiu.