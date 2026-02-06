Chaiany pede à família para proteger filha enquanto ela estiver no BBB 26

Durante um momento de desabafo no Big Brother Brasil (BBB) 26, Chaiany chamou atenção ao falar sobre a filha, Lara, de 9 anos.

Sozinha na área externa da casa, nessa quinta-feira (5), a participante fez um apelo emocionado à família, pedindo que a menina fosse protegida de comentários negativos sobre a participação da mãe no reality.

Preocupada com os impactos da exposição, a sister também pediu que os parentes controlassem o acesso da filha às redes sociais e buscassem apoio profissional para ajudá-la a lidar com a situação.

"Não deixem minha filha ver [coisas ruins sobre a mãe], por favor, protejam ela de tudo. Tomem o celular. Por mais que vá doer nela, mas vai doer muito mais ela ver coisas assim. Vai na escola, vocês têm que acompanhar ela na escola, isso é perigoso, tenho muito medo. [Podem] Pagar um psicólogo pra ela. Quando eu sair, como eu ganhei R$ 20 mil, eu pago certinho", disse Chai no confinamento.

Veja também Zoeira BBB 26: confira cronograma da semana Zoeira Ana Paula Renault, do BBB 26, perdeu a mãe em acidente na adolescência

Fora da casa, a família tem se mobilizado para atender aos pedidos da participante. Em entrevista ao Extra, a irmã de Chaiany, Maria Luiza, contou que a rotina de Lara já foi adaptada para preservar a criança durante o período de confinamento da mãe. “A gente trocou ela de escola, por exemplo. Minha sobrinha assiste à mãe o dia inteiro, vai dormir quando a Chai dorme, e acorda na hora que ela levanta. Pra minha irmã, que não está vendo a filha, dói mais. Lara tem os momentos de saudade, mas a gente explica, assistimos juntos, aí ela fica bem, entende que isso é uma oportunidade única”, contou.

Maria Luiza também revelou que, no início, a criança demonstrou insegurança ao saber que ficaria meses sem conviver com a mãe. A situação, no entanto, foi sendo compreendida aos poucos. “Ela é inteligente. Lara sempre morou com meus pais junto com a Chaiany, que transita entre cidades para trabalhar. Mas ela sempre volta para ficar com a filha, nunca demora mais do que uma semana, 10 dias sem ela”.

Chaiany entrou no BBB 26 após resistir ao Quarto Branco e é a sister do grupo Pipoca com mais seguidores no Instagram. Atualmente, 2,4 milhões de pessoas acompanham as postagens de Chai nas redes sociais.