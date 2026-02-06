Ana Paula Renault, do BBB 26, perdeu a mãe em acidente na adolescência

A forte conexão de Ana Paula Renault com o pai voltou a chamar atenção no BBB 26 após a participante passar parte da madrugada “conversando” com ele, depois de ser impedida de participar da festa da líder Maxiane, na quarta-feira (4).

No reality, a mineira costuma citar com frequência a importância da família em sua vida, especialmente do pai, figura central desde a adolescência.

Ana Paula perdeu a mãe, Dona Conceição, em um acidente de carro quando tinha apenas 17 anos. A funcionária pública aposentada morreu a caminho do sítio da família, na cidade de Moedas (MG). Na época, a participante se preparava para prestar vestibular para o curso de Jornalismo.

Em entrevistas anteriores, a irmã de Ana Paula, Cida Renault, quatro anos mais nova, já afirmou que parte do temperamento de Ana Paula pode ser compreendida a partir da perda precoce e traumática da mãe.

Família de Ana Paula Renault

O pai da ex-BBB, Gerardo Renault, nasceu em 1929, em Belo Horizonte. Ele, que completa 97 anos em 2026, é formado em Ciências Jurídicas e Sociais e construiu uma longa carreira na política. Ele iniciou a vida pública em 1951 como vereador da capital mineira, cargo que ocupou até 1966.

Na sequência, foi deputado estadual entre 1967 e 1979 e deputado federal de 1979 a 1983. A família também possui tradição política: Gerardo é primo de Abgar de Castro Araújo Renault, integrante da Academia Brasileira de Letras (ABL) e ex-ministro da Educação e Cultura no governo Nereu Ramos.

Atualmente, ele ocupa o cargo de presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais, função para a qual foi eleito em 1991.

Dona Conceição foi a segunda esposa de Gerardo. E Ana Paula tem cinco irmãos: Cida, fruto do mesmo casamento, e Gisele, Rene e Cibele, do primeiro relacionamento do pai.

Muito ligada à família, Ana Paula já revelou que chegou a recusar um pedido de casamento para permanecer próxima do pai. Segundo ela, a decisão de participar do reality show também foi influenciada por um conselho dele, que a incentivou a buscar a aposentadoria por meio do prêmio do programa.