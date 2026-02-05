Jonas Sulzbach é o novo líder do BBB 26
A prova contou com duas etapas, sendo realizada durante o programa ao vivo desta quinta-feira (5).
Jonas é o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 26. A noite desta quinta-feira (5) no reality foi de uma disputa acirrada entre dois grupos, com o modelo se dando bem na última fase da dinâmica.
Como foi a quarta Prova do Líder
Os brothers foram divididos em baterias (1 a 10 na primeira, 1 a 9 na segunda) e entraram nas cabines conforme os coletes.
De costas, o desafio era resgatar 6 chaveiros com uma vara de pescar. Cada chaveiro tinha um código que batia com os cadeados referentes. Só havia 1 chance em 6 de acertar. Os dois primeiros a sair e bater no botão avançariam.
Foram formados dois grupos em duas baterias eliminatórias. Veja como ficou a formação:
Coletes brancos:
1 - Leandro Boneco 2- Solange Couto 3 - Gabriela 4 - Edilson 5 - Marcelo 6 - Jonas Sulzbach 7 - Sol Vega 8 - Ana Paula Renault 9 - Milena 10 - Juliano Floss
Coletes pretos:
1 - Maxiane 2- Babu Santana 3 - Chaiany 4 - Breno 5 - Marciele 6 - Sarah Andrade 7 - Jordana 8 - Alberto Cowboy 9 - Samira
Na primeira fase, Jonas Sulzbach foi o primeiro a liberar o cadeado e avançou. Sol Vega ficou em segundo e também está na próxima fase. Marciele e Chaiany também se classificaram e seguiram para a semifinal.
Avançaram para semifinal Jonas, Sol Vega, Marciele e Chaiany. A final foi disputada entre Jonas e Marciele, com o brother levando a melhor e garantindo a liderança.
