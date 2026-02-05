BBB 26: confira cronograma da semana
Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (5), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.
A programação teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a quarta liderança da edição.
A semana contará com formação de paredão triplo especial.
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
QUINTA (05/02)
- Prova do Líder
SÁBADO (07/02)
- Prova do Anjo
DOMINGO (08/02)
- Presente do Anjo (poderá ganhar mais uma imunidade para dar)
FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO:
- Imunidades: um imunizado pelo anjo, mais um imunizado pelo anjo se ele ganhar e um imunizado pelo "Duelo de Risco".
- Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo do Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo líder.
- Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois de salvam.
TERÇA (10)
- Eliminação
