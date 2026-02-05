BBB 26: confira cronograma da semana

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (5), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.

A programação teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a quarta liderança da edição.

A semana contará com formação de paredão triplo especial.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

QUINTA (05/02)

Prova do Líder

SÁBADO (07/02)

Prova do Anjo

DOMINGO (08/02)

Presente do Anjo (poderá ganhar mais uma imunidade para dar)

FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO:

Imunidades: um imunizado pelo anjo, mais um imunizado pelo anjo se ele ganhar e um imunizado pelo "Duelo de Risco".

Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo do Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo líder.

Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois de salvam.

TERÇA (10)

Eliminação

