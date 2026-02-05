Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Apresentador Tadeu Schmidt do BBB 26.
Legenda: Programação foi apresentada por Tadeu Schmidt.
Foto: Globo.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (5), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.

A programação teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a quarta liderança da edição.

A semana contará com formação de paredão triplo especial.

Veja também

teaser image
Zoeira

Ana Paula provoca Maxiane após Festa do Líder no BBB 26

teaser image
Zoeira

BBB 26: Maxiane vê Enquete do Líder e questiona se está cancelada

teaser image
Zoeira

Christiane Torloni entra na onda dos memes que a 'colocam' no BBB 26

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

QUINTA (05/02)

  • Prova do Líder

SÁBADO (07/02)

  • Prova do Anjo

DOMINGO (08/02)

  • Presente do Anjo (poderá ganhar mais uma imunidade para dar)

FORMAÇÃO DE PAREDÃO TRIPLO:

  • Imunidades: um imunizado pelo anjo, mais um imunizado pelo anjo se ele ganhar e um imunizado pelo "Duelo de Risco".
  • Emparedados: uma ou duas pessoas emparedadas pelo "Duelo do Risco", um emparedado pelo Líder, um mais votado pela Casa, um contragolpe do emparedado pelo líder.
  • Bate e Volta: três jogam e um se salva ou quatro jogam e dois de salvam.

TERÇA (10)

  • Eliminação

VEJA PROGRAMAÇÃO

Assuntos Relacionados
Apresentador Tadeu Schmidt do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.

Redação
Há 18 minutos
Participantes na sala da casa.
Zoeira

Acompanhe a Prova do Líder do BBB 26 desta quinta (05/02)

Dinâmica exige agilidade e concentração dos participantes.

Redação
Há 30 minutos
Colagem com imagens geradas por IA de Christiane Torloni.
Zoeira

Christiane Torloni entra na onda dos memes que a 'colocam' no BBB 26

Atriz virou “fada sensata” da edição em fanfics criadas nas redes, apesar de nunca ter participado do reality.

Redação
Há 2 horas
Maxiane no quarto do líder.
Zoeira

BBB 26: Maxiane vê Enquete do Líder e questiona se está cancelada

O público classificou a liderança da pernambucana e deixou a sister visivelmente mexida.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Milena à esquerda e Mile à direita.
Zoeira

Milena tem pesadelo e irmã gêmea revela que sofreu acidente de carro

Mile mora nos Estados Unidos.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas estão sentadas em um sofá verde em uma sala bem iluminada, decorada com detalhes dourados. A pessoa à esquerda usa roupa escura e um cordão amarelo no pescoço. A pessoa à direita veste um conjunto claro estampado e leva as mãos ao rosto em um gesto de reação. Ao fundo, há um grande espelho refletindo parte do ambiente e outras pessoas sentadas. O logotipo “BBB” aparece no canto superior direito da imagem.
Zoeira

Ana Paula provoca Maxiane após Festa do Líder no BBB 26

Rivalidade entre as duas cresceu após Maxiane indicar Ana Paula ao Paredão.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Pessoa sentada em um estúdio de rádio, à frente de um microfone profissional. A sala tem janelas de vidro ao fundo, revelando papéis colados e pessoas trabalhando em outra área do estúdio. A pessoa veste um suéter bege e tem cabelo escuro e ondulado.
Zoeira

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Al Pacino no Brasil

Artista também ficou conhecido por dublar Tom Cruise, Nicolas Cage e Richard Gere.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Juliano Floss usando um chapéu branco, com uma faixa vermelha. ele está sem camisa e olha para o lado. dançarino é participante do bbb 26.
Zoeira

Juliano Floss teme ser visto como machista por situações no BBB 26

Brother desabafou com aliados após críticas e recebeu apoio.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
foto de Ana Paula e Maxiane na sala do BBB 26.
Zoeira

Ana Paula Renault alfineta Maxiane após ser barrada da Festa do Líder

Jornalista ficou sete horas no desafio Barrado no Baile e voltou para a casa após a festa.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
frame de vídeo mostrando beijo entre os participantes jonas e maxiane, do bbb 26.
Zoeira

Maxiane e Jonas Sulzbach se beijam durante festa no BBB 26

Os dois voltaram a se beijar no reality show.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Foto de Ana Paula durante desafio do Barrado no Baile do BBB 26.
Zoeira

‘Vou ficar deitadinha’, diz Ana Paula sobre desafio do Barrado no Baile

Ana Paula não iniciou o desafio.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Colagem mostrando os brothers e sisters na pista de dança.
Zoeira

BBB 26: Maxiane celebra liderança com festa pop que mistura internet, moda e raízes nordestinas

Momento homenageia a trajetória da sister como influenciadora e modelo, com decoração cheia de referências pessoais.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Sonia Abrão à esquerda e Sarah Andrade, participante do BBB 26, à direita.
Zoeira

Sonia Abrão diz que Sarah Andrade voltou para o BBB 'mais ridícula' e 'caricata'

A apresentadora detonou a participante no programa "A Tarde é Sua".

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Cantor Bad Bunny no palco do Grammy 2026.
Zoeira

10 músicas do Bad Bunny para conhecer o rapper porto-riquenho antes do Super Bowl

‘Bad Bunny, quem é?’ Buscas disparam após o Grammy, com DtMF no topo das pesquisas.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
foto da apresentadora Mara Maravilha.
Zoeira

Mara Maravilha deixa UTI, mas segue internada em SP, diz boletim médico

A apresentadora ainda não tem previsão de alta médica.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Ricky Martin celebrou a vitória de Bad Bunny em carta aberta.
Zoeira

Ricky Martin escreve carta aberta a Bad Bunny após vitória no Grammy

O artista destacou o impacto histórico das conquistas do compatriota.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Margot Robbie é fotografada com um vestido preto e cordão dourado com vermelho no colo. Imagem usada em matéria onde atriz elogia o ator Wagner Moura.
Zoeira

Margot Robbie e Jacob Elordi exaltam beleza de Wagner Moura

Atores elogiaram o brasileiro durante entrevista sobre o filme "O Morro dos Ventos Uivantes".

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Na foto, bruna Marquezine e Shawn mendes, no desembarque no Rio de Janeiro, no aeroporto.
Zoeira

Bruna Marquezine curte temporada romântica com Shawn Mendes no Rio

Os dois estão juntos em um imóvel da atriz em São Conrado.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Duas mulheres estão em um ambiente colorido, próximo a uma prateleira repleta de frascos de produtos de limpeza líquidos em cores como amarelo, verde e vermelho. A mulher à esquerda usa roupa amarela e está de costas parcialmente voltada para a câmera. A mulher à direita veste um top estampado rosa, calças largas claras e segura um par de meias.
Zoeira

Ana Paula promete tornar vida de Sarah um 'inferno' no BBB 26: 'Acorda para o jogo'

Sister confrontou a colega de confinamento na manhã desta quarta-feira (4).

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Brígido participou do Bate-Papo BBB, apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.
Zoeira

Gil do Vigor critica postura de Brigido e diz que ele 'arregou' no BBB 26

Ex-BBB cobrou posicionamento do amazonense em entrevista ao Bate-Papo BBB.

Redação
04 de Fevereiro de 2026