BBB 26: Maxiane vê Enquete do Líder e questiona se está cancelada
O público classificou a liderança da pernambucana e deixou a sister visivelmente mexida.
A liderança de Maxiane no Big Brother Brasil (BBB 26) chega ao fim nesta quinta-feira (5) com um gosto amargo.
Antes de se despedir do Quarto do Líder, a pernambucana recebeu o resultado da Enquete do Líder, que avaliou sua gestão como “De Chorar”.
“O mesmo do Babu. Aí, Brasil! A pessoa consegue ficar doida aqui dentro”, reagiu a influenciadora ao ver o emoji na tela, visivelmente abalada.
Na sequência, Maxiane cumpriu o protocolo: beijou a foto do filho, deixou o quarto e foi direto conversar com Breno e Marciele. O desabafo veio rápido. “Será que eu estou cancelada?”, perguntou, sem esconder a insegurança.
Veja o momento da revelação
Breno tentou colocar panos quentes. “Não existe isso de estar cancelada. Você não deu motivo. As pessoas podem gostar ou não do seu jogo, e você vai ter que lidar com isso”, aconselhou o biólogo.
Mesmo assim, a sister seguiu apreensiva. Segundo ela, as falas de Ana Paula começaram a pesar. “Ela botou na minha cabeça que, quando eu bater no Paredão, eu vou sair”, disse. Marciele rebateu na hora: “Amiga, e ela tem tanto poder assim sobre tu?”.
Breno reforçou o alerta e foi direto ao ponto: “Você está dando poder demais pra ela. Para de pautar o que você faz — até suas reações — em função dela. Porque aí, sim, você vai se perder”.