Maxiane é a nova líder do BBB 26
A prova contou com duas etapas, sendo realizada durante o programa ao vivo desta quinta-feira (29).
Maxiane é a nova líder do Big Brother Brasil (BBB 26)! A noite desta quinta-feira (29) no reality foi de uma disputa acirrada entre grupos, com a professora se dando bem na última fase da dinâmica.
Essa é a primeira vez que uma pipoca, e não um veterano, se torna o líder na temporada.
Como foi a terceira Prova do Líder
Foram formados cinco grupos de quatro. Veja como ficou a formação:
- Grupo 1: Babu, Chaiany, Ana Paula e Milena
- Grupo 2: Sarah, Cowboy, Jonas e Paulo Augusto
- Grupo 3: Samira, Capetinha, Juliano e Leandro
- Grupo 4: Marcelo, Breno, Marciele e Maxiane
- Grupo 5: Solange, Sol, Jordana e Gabriela
A disputa começou com Juliano Floss, Samira, Leandro e Edilson. O dançarino foi o primeiro a largar o bastão. A equipe fez o circuito em 1:00.480.
Breno, Marciele, Maxiane e Marcelo foram os próximos. O biólogo começou, passou para Maxiane, depois Marcelo e Marciele finalizaram apertando o botão. Tempo: 00:23.635.
Sarah Andrade, Alberto Cowboy, Paulo Augusto e Jonas Sulzbach foram em seguida. Sarah começou, mas esqueceu o bastão. Depois, Paulo Augusto, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach finalizaram apertando o botão. Tempo: 00:40.805.
Chaiany, Ana Paula Renault, Babu Santana e Milena foram os próximos, mas foram eliminados porque Chaiany passou sem pegar o bastão.
Solange Couto, Jordana, Sol Vega e Gabriela foram os últimos. Solange começou, mas esqueceu o bastão. Gabriela finalizou apertando o botão. Tempo: 00:41.410.
Ao fim da segunda etapa, Breno, Marciele, Maxiane e Marcelo fizeram o melhor tempo e estão na fase final da Prova do Líder. Agora, é disputa individual.
Na última etapa, Breno escolheu o celular 5 e eliminou Marciele. Maxiane escolheu o 3 e passou para Marcelo. Marcelo escolheu o 4 e eliminou Breno. Maxiane escolheu o 1 e é a nova Líder da semana.