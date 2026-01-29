BBB 26: veja regras da terceira Prova do Líder do reality
O desafio define VIP e Xepa e abre as portas do quarto do líder para um novo morador.
(Atualizado às 22:58)
A terceira Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) acontece na noite desta quinta-feira (29) em um desafio em duas etapas.
O vencedor vai inaugurar o quarto do líder no segundo andar da casa, além de definir quem vai para o VIP e para a Xepa.
Como funciona a prova
Os participantes vão enfrentar um desafio em duas etapas. Primeiro, vão correr num circuito e só quatro vão passar.
Depois, esses quatro vão escolher celulares com mensagens: se a mensagem for positiva, podem eliminar um adversário. Só três celulares têm essa mensagem. No final, só um vai ser o Líder da Semana.
Foram formados cinco grupos de quatro.
Veja como ficou a formação:
- Grupo 1: Babu, Chaiany, Ana Paula e Milena;
- Grupo 2: Sarah, Cowboy, Jonas e Paulo Augusto;
- Grupo 3: Samira, Capetinha, Juliano e Leandro;
- Grupo 4: Marcelo, Breno, Marciele e Maxiane;
- Grupo 5: Solange, Sol, Jordana e Gabriela.
