Veja quem atendeu e como foi o segundo Big Fone do BBB 26

O Big Fone tocou pela segunda vez no BBB 26 nesta quinta-feira (29). A ligação aconteceu durante o programa ao vivo. Os três Big Fones espalhados pela casa tocaram simultaneamente.

Apesar dos três toques, apenas um transmitiu a mensagem. A dinâmica foi decidida após uma votação do público, aberta no site do gshow, que decidiu que o aparelho prateado seria o escolhido.

A ligação garantia uma indicação de penalização. Breno atendeu o telefone certo e usou seu poder para impedir que Brigido participe de todas as provas dessa semana, incluindo Prova do Anjo e Prova do Líder.

Veja também Zoeira Café de Ana Maria com ex-BBB 26 Matheus tem ‘torta de climão’ no menu Zoeira Festa do líder Babu Santana celebra o teatro no BBB 26 Zoeira Com briga generalizada e choro, veja como foi a Festa do Líder no BBB 26

Onde fica cada Big Fone?

Há um total de três Big Fones espalhados pela casa, nas cores azul, prata e dourado. Eles estão: