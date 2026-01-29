Veja quem atendeu e como foi o segundo Big Fone do BBB 26
Ligação aconteceu durante o programa ao vivo.
O Big Fone tocou pela segunda vez no BBB 26 nesta quinta-feira (29). A ligação aconteceu durante o programa ao vivo. Os três Big Fones espalhados pela casa tocaram simultaneamente.
Apesar dos três toques, apenas um transmitiu a mensagem. A dinâmica foi decidida após uma votação do público, aberta no site do gshow, que decidiu que o aparelho prateado seria o escolhido.
A ligação garantia uma indicação de penalização. Breno atendeu o telefone certo e usou seu poder para impedir que Brigido participe de todas as provas dessa semana, incluindo Prova do Anjo e Prova do Líder.
Veja também
Onde fica cada Big Fone?
Há um total de três Big Fones espalhados pela casa, nas cores azul, prata e dourado. Eles estão:
- Telefone azul: na área externa, próximo à piscina;
- Telefone dourado: na área interna, entre a sala e a cozinha;
- Telefone prata: na área externa, próximo à academia.