Festa do líder Babu Santana celebra o teatro no BBB 26

Primeiro reinado do ator no reality vira homenagem à sua trajetória nos palcos e ao bairro do Vidigal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:57)
Zoeira
Babu chega com os brothers ao local da festa.
Legenda: Ator ficou visivelmente emocionado.
Foto: Reprodução / Globoplay.

A noite desta quarta-feira (28) será de celebração no Big Brother Brasil (BBB 26) com a Festa do Líder de Babu Santana. 

Em sua primeira liderança no reality, o ator decidiu transformar o momento em uma homenagem direta à sua carreira no teatro.

Gabi durante a pintura do painel.
Legenda: Relação de Babu e Gabi ficou abalada nos últimos dias.
Foto: Reprodução / Globoplay.

Momentos antes da liberação da área externa, Babu teve de escolher o Barrado do Baile e escolheu a sister Gabriela

Para ter acesso à festa, ela terá de colorir um imenso painel do líder Babu conforme a indicação de cores e formas.

Detalhes da festa

A festa vai revisitar a trajetória de Babu nos palcos, incluindo o trabalho como ator, diretor e professor do grupo Nós do Morro, projeto cultural do Vidigal que marcou sua formação artística. 

A cenografia traz cartazes e trechos em vídeo de peças que ele protagonizou ao longo dos anos.

No som, a pista promete uma mistura de referências que atravessam a vida do Líder: black music, charme, funk e rap. 

Já o figurino segue a mesma linha afetiva — Babu usará uma jaqueta personalizada, com grafites coloridos que celebram o Rio de Janeiro e o Vidigal, reforçando as raízes que moldaram sua história.

