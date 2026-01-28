Festa do líder Babu Santana celebra o teatro no BBB 26

A noite desta quarta-feira (28) será de celebração no Big Brother Brasil (BBB 26) com a Festa do Líder de Babu Santana.

Em sua primeira liderança no reality, o ator decidiu transformar o momento em uma homenagem direta à sua carreira no teatro.

Legenda: Relação de Babu e Gabi ficou abalada nos últimos dias. Foto: Reprodução / Globoplay.

Momentos antes da liberação da área externa, Babu teve de escolher o Barrado do Baile e escolheu a sister Gabriela.

Para ter acesso à festa, ela terá de colorir um imenso painel do líder Babu conforme a indicação de cores e formas.

Detalhes da festa

A festa vai revisitar a trajetória de Babu nos palcos, incluindo o trabalho como ator, diretor e professor do grupo Nós do Morro, projeto cultural do Vidigal que marcou sua formação artística.

A cenografia traz cartazes e trechos em vídeo de peças que ele protagonizou ao longo dos anos.

No som, a pista promete uma mistura de referências que atravessam a vida do Líder: black music, charme, funk e rap.

Já o figurino segue a mesma linha afetiva — Babu usará uma jaqueta personalizada, com grafites coloridos que celebram o Rio de Janeiro e o Vidigal, reforçando as raízes que moldaram sua história.