Café de Ana Maria com ex-BBB 26 Matheus tem ‘torta de climão’ no menu
Matheus foi eliminado do BBB 26 com 79,48% da média de votos.
Na manhã desta quarta-feira (28), no tradicional café com o eliminado do Big Brother Brasil, no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, o menu foi regado a conversa calorosa e torta de climão com Matheus, o segundo eliminado do BBB 26.
O encontro iniciou com a anfitriã brincando com Louro Mané, dando a entender que queria ter um atestado médico para evitar o encontro com o ex-participante, que teve um certo cancelamento pela internet.
“Eu bem que tentei, mas aí não me deram”, disse Ana. O papagaio de pelúcia então questiona a fala, ao que a apresentadora complementa: “aquele negócio de quando a gente não vem trabalhar. Atestado”.
Ana Maria, ao conversar Matheus, se retratou: “É que foi uma brincadeira que as pessoas fazem comigo, dizendo assim: ‘a Ana Maria vai pedir atestado’, porque é uma conversa difícil, delicada quando se trata dos assuntos no seu caso, mas acho que aqui é o momento certo para a gente conversar”.
A apresentadora repreendeu o ex-brother quando Matheus afirmou que não ‘convive com gays’. "Espero que realmente você olhe seu caminho pela frente e que se informe mais a respeito das coisas para poder viver em sociedade, e usar uma coisa chamada empatia", respondeu Ana.
ELIMINAÇÃO DE MATHEUS
Matheus foi eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 79,48% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite deste terça-feira (27) após enfrentar Leandro e Brigido na berlinda. Esse foi o 2º Paredão da edição.
Leandro foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 15,55%, na média. Por sua vez, Brigido teve somente 4,97% dos votos.