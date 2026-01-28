Café de Ana Maria com ex-BBB 26 Matheus tem ‘torta de climão’ no menu

Na manhã desta quarta-feira (28), no tradicional café com o eliminado do Big Brother Brasil, no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, o menu foi regado a conversa calorosa e torta de climão com Matheus, o segundo eliminado do BBB 26.

O encontro iniciou com a anfitriã brincando com Louro Mané, dando a entender que queria ter um atestado médico para evitar o encontro com o ex-participante, que teve um certo cancelamento pela internet.

“Eu bem que tentei, mas aí não me deram”, disse Ana. O papagaio de pelúcia então questiona a fala, ao que a apresentadora complementa: “aquele negócio de quando a gente não vem trabalhar. Atestado”.

Veja também Zoeira Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Veja destaques da eliminação Zoeira Matheus diz que errou ao chamar Ana Paula de 'patroa' no BBB 26 Zoeira Veja trajetória de Matheus, participante eliminado no 2º paredão do BBB 26

Ana Maria, ao conversar Matheus, se retratou: “É que foi uma brincadeira que as pessoas fazem comigo, dizendo assim: ‘a Ana Maria vai pedir atestado’, porque é uma conversa difícil, delicada quando se trata dos assuntos no seu caso, mas acho que aqui é o momento certo para a gente conversar”.

A apresentadora repreendeu o ex-brother quando Matheus afirmou que não ‘convive com gays’. "Espero que realmente você olhe seu caminho pela frente e que se informe mais a respeito das coisas para poder viver em sociedade, e usar uma coisa chamada empatia", respondeu Ana.

ELIMINAÇÃO DE MATHEUS

Matheus foi eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 79,48% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite deste terça-feira (27) após enfrentar Leandro e Brigido na berlinda. Esse foi o 2º Paredão da edição.

Leandro foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 15,55%, na média. Por sua vez, Brigido teve somente 4,97% dos votos.