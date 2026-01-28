Ana Maria Braga ensina Matheus, do BBB 26, a espremer limão: 'Nunca fiz limonada'

Eliminado do BBB 26, Matheus recebeu uma aula da apresentadora Ana Maria Braga para aprender a tirar o suco de um limão. O ex-participante do programa foi o convidado do programa nesta quarta-feira (28), horas após deixar o confinamento com quase 80% dos votos do público.

A história do limão acabou repercutindo nos últimos dias, quando Matheus foi flagrado pelas câmeras do programa tentando utilizar um espremedor. Diante da luta do gaúcho, a situação acabou virando meme nas redes sociais e não passou despercebida pela apresentadora.

"Você nunca fez uma limonada ou uma caipirinha?", questionou Ana Maria Braga. "Que percepção equivocada que tive. Eu nunca fiz uma limonada, sendo bem honesto, e nem bebo. Eu estava acostumado a tomar suco de caixinha, de saquinho", respondeu o rapaz.

Ainda com muitas risadas, Ana explicou, mostrando o espremedor: "É um receptáculo. É igual fazer amor, tem o encaixe. Daí, quando encaixa, sai o suco", brincou a apresentadora.

Equívocos no jogo

Apesar do tom descontraído, Ana não perdeu tempo ao questionar Matheus sobre os problemas que o envolveram dentro do jogo do BBB 26.

Ana citou os problemas do ex-brother com Ana Paula e Marcelo, por exemplo, falando sobre como as declarações preconceituosas do rapaz afetaram a visão dele diante do público do reality.

No programa, ele chegou a chamar a veterana de "patroa" de Milena, como se a sister tivesse obrigação de servir à jornalista dentro da casa do Big Brother Brasil.

"Me precipitei muito, tentei enxergar um jogo e acredito que a visão que eu tive estava certa, mas eu não soube me expressar em nenhum momento", declarou ele.

Matheus repetiu, inclusive, que pretende aprender com os erros cometidos publicamente. "Fico triste porque o meu melhor eu não consegui mostrar. Sim, eu sou um cara de família, um cara de valores. Falei tanto de valores e não cumpri meus valores dentro do BBB 26. Foi triste ver os comentários da internet, mas foi mais ainda eu mesmo me decepcionar", completou.