Matheus é o segundo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:26)
Imagem de participantes no paredão do BBB 26.
Legenda: Matheus enfrentou Leandro e Brigido na berlinda do 2º paredão do BBB 26.
Foto: Globo.

Matheus foi eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 79,48% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite deste terça-feira (27), sendo o 2º eliminado da edição, após enfrentar Leandro e Brigido na berlinda.

Leandro foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 15,55%, na média. Por sua vez, Brigido teve somente 4,97% dos votos.

Confira como foi a formação do segundo paredão

A dinâmica da semana para emparedar três participantes se deu da seguinte maneira:

  • 1 emparedado pelo líder;
  • 1 emparedado pela casa;
  • 1 emparedado pela dinâmica das caixas-surpresa;
  • Os brothers imunes eram Jonas (anjo autoimune) e Babu (líder).

Na última sexta-feira (23), o BBB 26 realizou a dinâmica das caixas-surpresa, onde os brothers e sisters que abrissem a caixa receberiam alguma vantagem ou consequência para o jogo.

Alberto Cowboy e Brigido, ao abrirem seus itens, conseguiram o poder de indicar outro participante ao paredão, desde que houvesse consenso na escolha. Eles indicaram "Boneco".

No domingo (25), Babu, o líder da semana, mandou o brother Matheus direto para o paredão. Já pela casa, com um total de seis votos, Brigido foi o escolhido para compor o trio de emparedados. Esta semana, não houve prova Bate e Volta.

 

