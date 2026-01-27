Matheus é o segundo eliminado do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Matheus foi eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 79,48% da média de votos. Ele deixou o reality show na noite deste terça-feira (27), sendo o 2º eliminado da edição, após enfrentar Leandro e Brigido na berlinda.
Leandro foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 15,55%, na média. Por sua vez, Brigido teve somente 4,97% dos votos.
Confira como foi a formação do segundo paredão
A dinâmica da semana para emparedar três participantes se deu da seguinte maneira:
- 1 emparedado pelo líder;
- 1 emparedado pela casa;
- 1 emparedado pela dinâmica das caixas-surpresa;
- Os brothers imunes eram Jonas (anjo autoimune) e Babu (líder).
Na última sexta-feira (23), o BBB 26 realizou a dinâmica das caixas-surpresa, onde os brothers e sisters que abrissem a caixa receberiam alguma vantagem ou consequência para o jogo.
Alberto Cowboy e Brigido, ao abrirem seus itens, conseguiram o poder de indicar outro participante ao paredão, desde que houvesse consenso na escolha. Eles indicaram "Boneco".
No domingo (25), Babu, o líder da semana, mandou o brother Matheus direto para o paredão. Já pela casa, com um total de seis votos, Brigido foi o escolhido para compor o trio de emparedados. Esta semana, não houve prova Bate e Volta.