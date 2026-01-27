Diário do Nordeste
BBB 26: Post antigo de Brígido sobre casamento gay causa polêmica

Usuários questionaram uma possível contradição, já que o empresário é um integrante do grupo religioso Legendários.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
print de post antigo de Brigido, do BBB 26, sobre casamento gay.
Legenda: Brigido entrou na trend popular do Facebook e aplicou um filtro com a bandeira do arco-íris.
Foto: Reprodução/Instagram.

Brigido, participante do Big Brother Brasil 26, se tornou alvo de uma discussão nas redes sociais nesta semana. O motivo foi uma publicação antiga na conta do Instagram do amazonense, que levantou boatos a respeito da sexualidade dele.

O post em questão foi compartilhado por Brigido em junho de 2015, em que ele celebrou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em aprovar, à época, o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país.

Usuários questionaram uma possível contradição, já que o empresário é um integrante declarado do grupo religioso Legendários, movimento cristão associado ao conservadorismo. Ele namora há seis meses a bancária Adriane Façanha.

Na publicação, resgatada nessa segunda-feira (26), Brigido escreveu: "Suprema Corte Americana declara casamento do mesmo sexo legal em todos os 50 estados! Por um mundo de mais amor! E menos guerra! E mais rave!", disse, na época.

Ele ainda entrou na trend popular do Facebook e aplicou um filtro com a bandeira do arco-íris da comunidade LGBTI+ sobre a própria foto de perfil.

Na ocasião, ele foi questionado por um seguidor se era gay, mas respondeu: "Eu não preciso ser gay para ser a favor da igualdade".

Legendários

Atualmente, Brigido faz parte do movimento religioso Legendários, destinado a homens que querem viver imersões na natureza.

Considerado de conservadorismo, Chepe Putzu, criador do Legendários, define que o grupo reforça um ideal de masculinidade vinculado à virilidade, com intuito de "restaurar valores profundos que foram perdidos ou distorcidos ao longo do tempo".

