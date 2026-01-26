Brigido teria entrado no BBB 26 com estratégia para divulgar o Legendários, diz colunista

A presença constante do movimento Legendários nos discursos de Brigido Neto dentro do BBB 26 não seria por acaso. De acordo com informações apuradas pelo colunista Gabriel Vaquer, as menções frequentes ao grupo cristão fariam parte de uma estratégia pensada antes do confinamento.

Segundo relatos, antes de tentar uma vaga no reality, o diretor de escola comentou com colegas e integrantes do movimento que pretendia aproveitar a visibilidade do programa para atrair novos adeptos. Procurada pelo jornalista, a equipe de Brigido não se manifestou sobre o assunto. O Pipoca está no segundo Paredão desta edição, formado nesse domingo (25).

Desde a entrada na casa, Brigido mencionou o Legendários ao menos 14 vezes e não passou um único dia sem citar o movimento.

A aproximação de Brigido com o movimento Legendários começou em março do ano passado, período que ele próprio descreveu como um momento de instabilidade pessoal. Desde então, participou de pelo menos cinco encontros do grupo, conforme registros publicados nas redes sociais, onde costuma fazer reflexões sobre valores, espiritualidade e mudanças de comportamento.

Movimento Legendários

Criado em 2015, na Guatemala, pelo pastor Chepe Tupzu, líder da Igreja Casa de Deus, o movimento chegou ao Brasil dois anos depois. No país, um dos principais nomes à frente do Legendários é o pastor Alison Bittencourt, responsável por organizar eventos, especialmente em Santa Catarina, estado que concentra o maior número de participantes.

As atividades do grupo incluem trilhas e caminhadas de longa duração em meio à natureza, que podem se estender por vários dias, além do incentivo à participação regular em cultos evangélicos.

Entre os nomes conhecidos que já declararam publicamente fazer parte do Legendários estão o ex-BBB Eliezer , o influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, e o pai de Neymar.

Brigido está no segundo paredão do BBB 26 e disputa a permanência no reality show com Matheus e Leandro. Ele foi o mais votado pela casa.