Milena acredita que é dependente emocional de Ana Paula no BBB 26

Após a formação do segundo paredão do BBB 26, Milena abriu o coração em uma conversa com Ana Paula Renault, na madrugada desta segunda-feira (26), e confessou que acredita estar emocionalmente dependente da jornalista dentro do jogo.

Durante o diálogo, Milena reconheceu que tem se mantido constantemente ao lado da aliada. “Eu acho, porque só fico atrás de você”, afirmou. Ana Paula tentou tranquilizá-la: “Não... você vai lá, faz suas coisas, ficou um tempão lá fora”.

Mesmo assim, Milena insistiu que a escolha de se aproximar foi consciente. “Sempre tem alguém. Eu escolhi, e lá fora é a mesma coisa”. Diante da fala, Ana Paula demonstrou preocupação com o impacto que uma possível saída sua poderia causar. “Eu fico com medo do seguinte: e se eu saio?”.

A resposta de Milena foi imediata: “Desestabiliza". Ao ouvir isso, Ana Paula reagiu: “Então não pode!”. Milena, por sua vez, respondeu: “Não tem como não poder”.

Alerta sobre o jogo e alianças

Ana Paula aconselhou a sister a manter o foco no jogo, independentemente do que aconteça. “Você entrou sozinha e vai sair sozinha. Se por um acaso eu sair no meio do caminho, você tem que ficar firme e forte”, disse.

Sem entender de imediato, Milena questionou: “No quê?”. Ana Paula foi direta: “Na busca pelo prêmio. Por isso que eu falo que tem que fazer alianças, cada uma tem que ter sua cabeça, inclusive, pra gente ficar mais lúcida. Porque você tem sua opinião e eu tenho a minha. É bom a gente debater. Unanimidade é burra, geralmente”.

A proximidade entre as duas, no entanto, vem gerando conflitos dentro da casa. Matheus tem criticado a relação e chegou a afirmar que Milena faz tudo o que Ana Paula pede, além de declarar que a jornalista seria “patroa” da babá e recreadora de festas infantis, comentário que acirrou ainda mais os ânimos no confinamento.