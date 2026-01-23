Diário do Nordeste
BBB 26: Matheus chama Ana Paula de 'patroa da Milena' e os dois discutem

Mal estar aconteceu na academia na noite desta sexta-feira (23).

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:42)
Milena e Ana Paula na academia durante a discussão.
Legenda: Discussão começou sobre quem vai para o Paredão pelos votos da casa.
Foto: Reprodução / Globoplay.

Uma discussão entre Ana Paula, Milena e Matheus marcou a noite desta sexta-feira (23) no Big Brother Brasil (BBB 26).

Milena começou a discutir com Matheus após a sister dizer que o brother vai para o Paredão pelos votos da casa. “Não precisa recolher a mão quando eu chego”, disse ele.

Segundo ela, pelos emojis dados no Queridômetro, é ele quem deve ir para a berlinda. Ana Paula então retiirou a sister da academia, onde também estavam Jonas e Samira.

"Isso aí é patroa! Julga a elite brasileira e faz igualzinho! Tudo que tu julga da elite brasileira, é o que tu representa!", disse ele para Ana Paula.

Ana Paula então retrucou: "O que você tá fazendo, é que você tá subjugando ela!" 

Matheus durante a discussão na academia.
Legenda: Matheus disse que Ana Paula representa a "típica elite brasileira".
Foto: Reprodução / Globoplay.

Alerta para os aliados

A jornalista então disse no quarto para Juliano Floss, Samira e Marcelo, que quem estava sofrendo era Milena e não ela, pois estava com “ódio” da atitude de Matheus. 

"O pesado foi pra ela. Eu tô chorando de ódio. Tava todo mundo lá fora, todo mundo viu, não teve ninguém pra defender a tia Milena, ninguém…", disse Ana Paula para o grupo no quarto sobre a situação. 

