Brigido diz que preferia Pedro a Ana Paula no BBB 26
A fala do brother gerou críticas nas redes sociais.
Uma conversa na área externa da mansão do BBB 26 rendeu repercussão fora do jogo após Brigido afirmar que preferiria conviver com Pedro Henrique Espíndola, que deixou o reality, do que com Ana Paula Renault. A fala aconteceu durante um bate-papo com Matheus, Paulo Augusto e Edílson Capetinha.
No diálogo, Brigido comentou a ausência de Pedro e fez referência ao impacto do ex-brother na dinâmica do programa. “Querendo ou não, eu preferia o maluco do Pedro aqui sem fazer a coisa com a Jordana. Tem que movimentar,”, disse ele aos colegas.
Na mesma conversa, os participantes falavam sobre Ana Paula e chegaram a associá-la ao filme “Corra”, em uma comparação que sugeria que ela “usaria pessoas pretas pelo próprio benefício”. As declarações chamaram atenção pela forma como o assunto foi conduzido dentro do confinamento.
Pedro desistiu do BBB 26 após importunar Jordana
Pedro Henrique Espíndola deixou o programa após tentar beijar Jordana sem o consentimento dela e deverá prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, depois de denúncia por importunação sexual ocorrida durante o reality.
As falas de Brigido repercutiram negativamente nas redes sociais, onde internautas criticaram o posicionamento do brother. “Que nojo, meu deus”, escreveu um usuário. “Enaltecer assediador por indisposição com outro participante ultrapassa todos os limites do aceitável”, comentou outro.