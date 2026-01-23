BBB 26: Tadeu chama atenção de Chaiany após fala autodepreciativa

Durante a primeira etapa da Prova do Líder do BBB 26, realizada na tarde de quinta-feira (22), Chaiany acabou sendo repreendida por Tadeu Schmidt após um comentário negativo sobre si mesma enquanto participava da dinâmica.

Depois de concluir a prova, a sister desabafou em voz alta: “Quando eu falo que sou burra, fica ‘não, tu é inteligente’. Deve ser mesmo”, reclamou ela. A fala foi imediatamente ouvida pelo apresentador, que interveio.

“Chaiany, só tivemos um problema nessa prova: esse comentário que você fez sobre você mesma durante a prova. Não gostei. Não fale isso sobre você mesma”, afirmou Tadeu, em tom firme.

Constrangida, a participante respondeu: “Desculpa, eu tô aprendendo ainda”. Em seguida, o apresentador fez questão de reforçar um elogio à sister. “Você é muito inteligente. Você deu azar na conclusão da prova”, completou.

Assista ao momento:

A dinâmica contou com a participação de todos os confinados. O desafio consistia em equilibrar duas bandejas presas a uma gangorra e apertar o botão no momento em que acreditassem que o equilíbrio estava correto. Os quatro participantes com os menores tempos avançaram para a fase final.

Chaiany terminou com o segundo pior desempenho, ficando à frente apenas de Gabriela. Já Marcelo, Juliano Floss, Babu e Sarah registraram os melhores tempos e disputaram a etapa decisiva ao vivo. No fim, Babu levou a melhor e conquistou a liderança pela primeira vez no programa.