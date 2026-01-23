Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26: Tadeu chama atenção de Chaiany após fala autodepreciativa

Apresentador interrompeu comentário da sister durante prova e fez elogio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Chaiany tem feito com frequência comentários autodepreciativos no programa.
Legenda: Chaiany tem feito com frequência comentários autodepreciativos no programa.
Foto: Reprodução/X.

Durante a primeira etapa da Prova do Líder do BBB 26, realizada na tarde de quinta-feira (22), Chaiany acabou sendo repreendida por Tadeu Schmidt após um comentário negativo sobre si mesma enquanto participava da dinâmica.

Depois de concluir a prova, a sister desabafou em voz alta: “Quando eu falo que sou burra, fica ‘não, tu é inteligente’. Deve ser mesmo”, reclamou ela. A fala foi imediatamente ouvida pelo apresentador, que interveio.

“Chaiany, só tivemos um problema nessa prova: esse comentário que você fez sobre você mesma durante a prova. Não gostei. Não fale isso sobre você mesma”, afirmou Tadeu, em tom firme.

Constrangida, a participante respondeu: “Desculpa, eu tô aprendendo ainda”. Em seguida, o apresentador fez questão de reforçar um elogio à sister. “Você é muito inteligente. Você deu azar na conclusão da prova”, completou.

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

teaser image
Zoeira

Babu chora no quarto do líder e revela quem deve indicar ao paredão do BBB 26

Assista ao momento:

A dinâmica contou com a participação de todos os confinados. O desafio consistia em equilibrar duas bandejas presas a uma gangorra e apertar o botão no momento em que acreditassem que o equilíbrio estava correto. Os quatro participantes com os menores tempos avançaram para a fase final.

Chaiany terminou com o segundo pior desempenho, ficando à frente apenas de Gabriela. Já Marcelo, Juliano Floss, Babu e Sarah registraram os melhores tempos e disputaram a etapa decisiva ao vivo. No fim, Babu levou a melhor e conquistou a liderança pela primeira vez no programa.

Assuntos Relacionados
Chaiany tem feito com frequência comentários autodepreciativos no programa.
Zoeira

BBB 26: Tadeu chama atenção de Chaiany após fala autodepreciativa

Apresentador interrompeu comentário da sister durante prova e fez elogio.

Redação
Há 1 hora
Duas fotos. À esquerda, Maria Prata, mulher branca de cabelos curtos, lisos e pretos, usando uma blusa branca e jaqueta preta, com um colar prata. À direita, imagem de câmera de segurança com três pessoas, Maria, uma criança pequena de cabelos longos e castanhos e um motoqueiro com capacete e roupa preta, usando mochila de entrega vermelha. Eles estão na calçada e há carros estacionados.
Zoeira

Jornalista Maria Prata é assaltada ao lado da filha caçula no Rio de Janeiro

Comunicadora publicou um relato sobre o ocorrido nas redes sociais.

Redação
Há 1 hora
Jonas Sulzbach usando cueca samba-canção azul escura e camiza cinza dentro da casa do BBB 26.
Zoeira

Jonas Sulzbach revela ter levado mesma cueca do BBB 12 para o BBB 26

Influenciador contou aos colegas que chegou a atender o Big Fone naquele ano usando a mesma peça.

Redação
Há 2 horas
Confinados no BBB 26 na sala da casa do reality.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem ganha a 2ª Prova do Anjo? Vote

Quem vencer dinâmica ficará autoimune e poderá escolher mais um benefício.

Redação
Há 2 horas
Participantes durante prova do líder da semana.
Zoeira

Que horas será a Prova do Anjo nesta sexta-feira (23) no BBB 26? Saiba detalhes

Nesta semana, o anjo é autoimune.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Babu Santana, participante do BBB 26, chorando intensamente ao abraçar um porta-retrato com a imagem do filho logo após entrar no quarto do líder.
Zoeira

Babu chora no quarto do líder e revela quem deve indicar ao paredão do BBB 26

Ator ficou emotivo com primeira vitória na prova do líder.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Colaghem de Brigido com a foto oficial do BBB 26 e uma foto pessoal.
Zoeira

BBB 26: o que é o Legendários, movimento cristão ligado à Brigido

Grupo masculino de retiros espirituais ganhou projeção nas redes e virou tema de debate dentro e fora da casa.

Redação
23 de Janeiro de 2026
BBB 26.
Zoeira

Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão do líder Babu

O brother venceu a segunda Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Babu durante a prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Babu Santana é o novo líder pela primeira vez em duas edições do reality

A prova contou com duas fases, sendo a primeira realizada na tarde desta quinta-feira (22).

Redação
22 de Janeiro de 2026
Tadeu, apresentador do BBB 26 explicando o cronograma da semana.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo, formação de Paredão e eliminação.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Participante Pedro do BBB 26 durante depoimento no confessionário, usando camiseta sem mangas, cenário dourado ao fundo com elementos decorativos característicos do programa.
Zoeira

Pedro, ex-BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico

Ambulante teria um histórico psiquiátrico desde 2017, fato omitido no processo seletivo para o BBB.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Montagem de fotos mostra ex-BBBs Juliana Alves, Sabrina Sato, Thelma Assis e Alane Dias com trajes carnavalescos.
Zoeira

Rainhas de bateria, musas e destaques: 5 ex-BBBs que se destacaram no Carnaval

Sabrina Sato é um dos nomes de maior relevância.

Luana Severo
22 de Janeiro de 2026
Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação
Zoeira

Wagner Moura entra para o universo Star Wars em série de animação

É o primeiro papel do ator após indicação ao Oscar.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Ex-BBB Mariza com o diretor Kleber Mendonça e parte do elenco do filme O Agente Secreto, indicado ao Oscar 2026, em foto pessoal.
Zoeira

Ex-BBB Mariza Moreira celebra participação em ‘O Agente Secreto’: 'Impactante'

Atriz pernambucana recebeu elogio de Wagner Moura e relembrou convite inesperado para o longa.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem dos participantes do BBB 26 se preparando para participar da segunda prova do Líder.
Zoeira

Veja como foi a 1ª parte da Prova do Líder e quem passou para próxima fase no BBB 26

Participantes precisam de agilidade na dinâmica pela liderança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem do cantor e artista britânico Harry Styles para matéria sobre anúncio de sua turnê.
Zoeira

Harry Styles anuncia shows de nova turnê no Brasil; veja preço dos ingressos

Cantor estará em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.

Beatriz Rabelo
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Marcelo chorando durante primeira festa do líder do bbb 26 e sendo abraçado por Breno após revelar incômodo com atitudes de Matheus.
Zoeira

Marcelo chora e aponta atitude homofóbica de brother no BBB 26: 'Achei ridículo'

Médico ficou incomodado e acabou se emocionando durante primeira Festa do Líder.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Imagem mostra o participante do BBB 26 Alberto Cowboy chorando ao se emocionar ao conferir decoração da primeira festa do líder do BBB 26, feita em sua homenagem e relembrando cidade mineira onde nasceu e cresceu.
Zoeira

Confira como foi a primeira festa do líder no BBB 26

Evento teve choro, bebida em bota de sister e suposta promessa de vingança.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Alberto com um chapéu de vaqueiro na cabeça para primeira festa do líder no BBB 26.
Zoeira

1ª Festa do Líder do BBB 26 homenageia cidade natal de Alberto Cowboy

Antes de curtir a noite, o líder precisou vetar um brother da festa.

Redação
21 de Janeiro de 2026
montagem de fotos dos cantores Pedro Sampaio e Kelly Key.
Zoeira

Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Setlist repleta de sucessos deve animar os brothers na terceira festa da edição.

Redação
21 de Janeiro de 2026