Enquete BBB 26: quem ganha a 2ª Prova do Anjo? Vote
Quem vencer dinâmica ficará autoimune e poderá escolher mais um benefício.
Os confinados no Big Brother Brasil (BBB) 26 vão disputar a segunda Prova do Anjo nesta sexta-feira (23). Como anunciado por Tadeu Schmidt, a dinâmica dará autoimunidade para quem vencer a disputa.
O Diário do Nordeste quer saber a opinião dos leitores sobre quem deve ganhar a dinâmica da segunda edição da Prova do Anjo.
Vote na enquete da prova do anjo:
O que ganha o anjo da semana?
Quem ganhar a disputa da Prova do Anjo não pode ser votado na formação do próximo paredão, no domingo (25), e ganha a chance de ficar mais uma semana na casa mais vigiada do país.
Veja também
Mas, além disso, o anjo também poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade extra para alguém.