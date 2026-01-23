Enquete BBB 26: quem ganha a 2ª Prova do Anjo? Vote

Os confinados no Big Brother Brasil (BBB) 26 vão disputar a segunda Prova do Anjo nesta sexta-feira (23). Como anunciado por Tadeu Schmidt, a dinâmica dará autoimunidade para quem vencer a disputa.

O Diário do Nordeste quer saber a opinião dos leitores sobre quem deve ganhar a dinâmica da segunda edição da Prova do Anjo.

Vote na enquete da prova do anjo:

O que ganha o anjo da semana?

Quem ganhar a disputa da Prova do Anjo não pode ser votado na formação do próximo paredão, no domingo (25), e ganha a chance de ficar mais uma semana na casa mais vigiada do país.

Mas, além disso, o anjo também poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade extra para alguém.