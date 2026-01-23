Acompanhe a Prova do Anjo do BBB 26 desta sexta-feira (23)
O Anjo desta semana é autoimune pela primeira vez na temporada.
A segunda Prova do Anjo do BBB 26 é realizada na tarde desta sexta-feira (23). Os brothers e sisters se dividiram em duplas para a dinâmica.
Solange Couto não conseguiu uma parceria para a atividade, e automaticamente foi excluída da Prova do Anjo. A prova é dividida em etapas, a primeira será disputada pelas duplas selecionadas.
Duplas para Prova do Anjo
- Samira e Leandro
- Marcelo e Maxiane
- Milena e Ana Paula Renault
- Paulo Augusto e Matheus
- Edilson e Juliano Floss
- Jordana e Sol Vega
- Sarah Andrade e Jonas Sulzbach
- Brigido e Alberto Cowboy
- Marciele e Breno
- Chaiany e Gabriela
Anjo autoimune
Nesta semana, o Anjo é autoimune, segundo a programação da semana. No entanto, o vencedor pode ganhar a possibilidade de imunizar um participante, caso escolha não ver o vídeo da família durante o Almoço do Anjo no próximo domingo (25).
O cronograma da semana foi anunciada por Tadeu, na noite dessa quinta-feira (22), após o encerramento da Prova do Líder que teve Babu como vencedor.