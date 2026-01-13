Governo rebate fala de Solange Couto no BBB 26 e esclarece regras do Bolsa Família

O governo federal veio a público nesta terça-feira (13) para rebater declarações feitas por Solange Couto no BBB 26 sobre programas de benefícios sociais.

Em postagem nas redes sociais, a gestão federal esclareceu que o Bolsa Família não incentiva o abandono dos estudos, como sugerido na conversa exibida no reality.

Veja a publicação

De acordo com o comunicado, a permanência de crianças e adolescentes na escola é uma exigência para a manutenção do benefício.

Famílias com filhos menores de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica só recebem os valores se os estudantes estiverem regularmente matriculados e com frequência mínima de 75% nas aulas.

O que Solange Couto disse no BBB?

A manifestação ocorre após uma fala de Solange Couto durante um diálogo no confinamento. A atriz mencionou um episódio em que uma adolescente teria sido desestimulada a seguir os estudos sob o argumento de que benefícios sociais compensariam mais do que a formação escolar.

Sol Vega questionou a veracidade do relato, enquanto Solange reforçou que a situação teria sido presenciada por ela, o que acabou ampliando o debate dentro e fora da casa.