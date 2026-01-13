Brigido do BBB 26 causa polêmica ao falar sobre encontro com mulher: 'Era gigante'

O participante Brigido, do BBB 26, causou polêmica nas redes sociais ao comentar, na tarde desta terça-feira (13), sobre um encontro que teve com uma mulher no passado.

Durante conversa com a sister Maxiane na área do jardim da casa, o amazonense revelou ter marcado um "date" com uma menina "bonita de rosto" com quem trocava mensagens pelo Instagram, mas quando a viu pessoalmente ela era "gigante".

"Uma vez eu fui sair com uma menina, conheci e conversava com ela no Instagram. Ela era linda de rosto e... [faz um gesto com as mãos] e eu não sabia. Aí eu fui buscar ela na faculdade, quando eu fui buscar a menina era gigante", disse Brigido.

Interagindo com o colega de confinamento, Maxiane perguntou: "Era tipo malhadora, né?". O empreendedor, então, respondeu: "Não, ela era bem gordinha, só que eu não vi pelo Instagram", detalhou o brother.

Rapidamente, a influenciadora digital rebateu Brigido. "Mas ela era linda, poxa", amenizou.

Assista ao vídeo da fala polêmica de Brigido no BBB 26

Repercussão

Logo o diálogo sobre o encontro ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas criticando a fala do amazonense.

"Preguiça desses machos que fingem gostar de mulher"; "Ele jura que tá arrasando, um Jurandir desses que foi até pro Legendários"; "Sorte dela que se livrou" e "Eu quero que a diva apareça colocando ele no devido lugar dele" foram alguns dos comentários.

Outros usuários, no entanto, saíram em defesa do participante, afirmando que a fala é comum entre pessoas que marcam encontros por meio das redes sociais.

"Questão de gosto, gente! E daí? Ninguém é obrigado a gostar!"; "O que tem que ele falou isso? Todo mundo que está em app de namoro reclama do mesmo" e "Ai, gente, para. Já deve ter acontecido com um monte de gente isso também, não precisa cancelar ele por isso", rebateram alguns internautas.