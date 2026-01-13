Oito participantes do grupo Pipoca seguem confinados no Quarto Branco do BBB 26 em busca de uma vaga no programa. Ricardinho, que estava no cômodo, desistiu da disputa nesta terça-feira (13), horas após a estreia do reality na noite de segunda (12).

Ainda disputam as duas vagas Livia, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

Antes da desistência, Ricardinho estava entre os participantes mais comentados nas redes sociais. As atitudes do rapaz dentro do Quarto Branco deixaram os demais indignados ao longo do dia, o que pode ter motivado a saída.

A disputa deve permanecer até que todos desistam e restem apenas dois, que serão contemplados com uma vaga no confinamento da 26ª edição do Big Brother Brasil.