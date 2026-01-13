O que Solange Couto falou sobre o Bolsa Família no BBB 26?
Fala da atriz levantou debate sobre regras do programa social.
Uma fala de Solange Couto na primeira noite do Big Brother Brasil 26 gerou forte repercussão nas redes sociais.
Integrante do grupo Camarote, a atriz comentou sobre benefícios sociais durante uma conversa na casa. Sem citar programas específicos, internautas passaram a associar o relato ao Bolsa Família, acusando-a de propagar desinformação.
No trecho que viralizou, Solange relatou em conversa com Sol Vega uma situação que teria presenciado envolvendo uma adolescente e uma figura política.
Segundo ela, a jovem teria manifestado o desejo de continuar estudando, mas ouviu como resposta que “era melhor ter filhos” por conta de um benefício social. “Eu vi, ninguém me contou”, afirmou a atriz, reforçando que se tratava de algo que presenciou pessoalmente e que a afirmação foi feita por uma “pessoa de poder”, sem citar quem seria.
Antes do relato, Solange afirmou não ter posicionamento político. “Não tenho lado nenhum e minha religião é Deus. Não discuto política, religião, time de futebol… Cada um tem o seu”, disse.
Diante da repercussão, o agente da atriz, Luiz Gwyer, divulgou uma nota em defesa da artista. Segundo ele, a fala foi tirada de contexto.
“Solange não deturpou o funcionamento nem a importância do benefício. Ela relatou uma situação em que um adulto teria incentivado uma menor a engravidar em vez de estudar, algo que a própria Solange criticou e se posicionou contra”, afirmou.
Como funciona o programa
Atualmente, para receber o Bolsa Família, crianças de 4 a 5 anos precisam ter frequência mínima de 60% na escola, enquanto estudantes de 6 a 18 anos devem cumprir ao menos 75%.
A evasão escolar pode levar à suspensão do pagamento à família. Além disso, o benefício é concedido ao responsável familiar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), e adolescentes menores de 16 anos não podem assumir essa função.
Outro programa citado por internautas, o Pé-de-Meia, também está vinculado à permanência do estudante no ensino médio e ao cumprimento da frequência escolar, com o valor sendo depositado diretamente na conta do aluno.