Edilson Capetinha confirma que entrou no BBB 26 por 'dificuldade financeira'
Ex-jogador que topou o BBB 26 por dificuldade financeira: 'Estou aqui pelo dinheiro'.
O jogador Edilson Capetinha, confinado no Big Brother Brasil (BBB) 26, confirmou que entrou no reality por "dificudade financeira". O ex-jogador de 55 anos, estrela de clubes como Palmeiras e Corinthians, declarou ter feito escolhas "erradas" no tocante ao dinheiro que ganhou durante a trajetória no futebol.
Nesta terça-feira (13), No Quarto Sonho do Grande Amor, Edilson conversou com Sol Vega sobre vida financeira. O ex-jogador confessou para a colega que topou participar por conta do prêmio e admitiu ter feito escolhas erradas.
"Hoje, estou aqui por causa do prêmio. A gente ganha dinheiro e faz escolhas certas e erradas. Outra cabeça, outros tempos. Vim aqui por causa do prêmio. Estou precisando do dinheiro", declarou o baiano.
O brother afirmou para a colega de confinamento que pagou o preço de ter acreditado em quem não deveria. "Fiz escolhas erradas na minha vida. Acreditei em muitas pessoas e tomei tombos. Estou aqui por causa do dinheiro mesmo", completou.
Ex-jogador ganhou prêmio com ajuda de irmão de Tadeu Schmidt
Na estreia do BBB 26, Edilson Capetinha abriu participação com um relato pessoal ao apresentador Tadeu Schmidt, em uma história que envolveu o irmão do anfitrião do reality — o ex-jogador de basquete e irmão de Tadeu.
"Minha mãe está assistindo o BBB, hoje, com uma televisão que a sua família me ajudou. Fui em um evento com o seu irmão, ele me ensinou a arremessar e eu ganhei a televisão que minha mãe está vendo o programa hoje", relatou Edilson ao vivo.