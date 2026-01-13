Chaiany, do BBB 26, chora enquanto canta louvor no Quarto Branco
A participante é da Região Centro-Oeste.
Chaiany, a representante do Centro-Oeste que está no Quarto Branco do Big Brother Brasil 26, se emocionou no início da tarde desta terça-feira (13), ao ouvir os outros confinados cantando louvores. Visivelmente cansada, a sister cobriu o rosto com as mãos e chorou.
Estão no Quarto Branco os "rejeitados" das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil: Livia, Ricardinho, Leandro, Rafaella, Ricardo, Chaiany, Gabriela, Matheus e Elisa.
Os brothers e as sisters têm mais uma oportunidade de entrar para o confinamento do BBB, basta que resistam às dificuldades do cômodo, que mudam a cada dia. Os dois últimos a sair conquistam a chance de competir pelo prêmio de mais de R$ 5,4 milhões.