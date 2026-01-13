Quarto Branco do BBB 26 especula que é o 'Laboratório' e que está tendo prova de resistência
Na primeira manhã de confinamento, Pipocas, Camarotes e Veteranos se dividem entre praticar ioga e tomar café da manhã.
Isolados no Quarto Branco do Big Brother Brasil 26, os candidatos a Pipoca acreditam que, dentro da casa, os participantes estão competindo na primeira prova de resistência da temporada.
Eles também especulam que fazem parte do "Laboratório BBB" — local que o público poderá utilizar para trocar qualquer jogador que não estiver rendendo para o programa.
"Devem estar pior do que a gente, pelo menos a gente está sentando", comentou Rafaella, representante da região Nordeste, sobre os participantes do elenco oficial. "Quem pega o primeiro Líder é tenso", comentou Matheus, do Sul, acreditando que os brothers já estão disputando a liderança da semana. A primeira prova, porém, será apenas nesta noite.
Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Pipocas, Camarotes e Veteranos se dividem entre praticar ioga no jardim e tomar café da manhã na cozinha.
Dinâmica do Quarto Branco
Logo após o programa ao vivo dessa segunda-feira (12), o apresentador Tadeu Schmidt conversou com o grupo formado por Livia, Ricardinho, Leandro, Rafaella, Ricardo, Chaiany, Gabriela, Matheus e Elisa.
Ele disse que os "rejeitados" da Casa de Vidro terão uma nova chance de entrar para o reality, desde que resistam às dificuldades do cômodo, que aumentarão a cada dia. No entanto, apenas os dois últimos poderão entrar no confinamento.
Laboratório BBB?
No entanto, a Globo explicou, ainda na segunda-feira, que o Quarto Branco não tem nada a ver com o Laboratório BBB. A dinâmica que contará com a participação do público — que poderá escolher novos participantes para substituir qualquer um da casa — acontecerá futuramente.